Disset mesos, una eternitat al Barça Lassa

Disset mesos després de ser destituït, Georgios Bartozkas es creua en el camí del Barça Lassa. L’equip blaugrana té molt poc a veure amb el que va deixar l’entrenador grec i tan sols tres jugadores segueixen a la plantilla. Pau Ribas, Víctor Claver i Ante Tomic seran les úniques cares conegudes que es trobarà aquest divendres (18 hores, Movistar Deportes) l’ara tècnic del Khimki. “El Barça és un equip amb molta qualitat i amb una de les banquetes més profundes de l'Eurolliga. Tenen 15 jugadors d'alt nivell. Per tant, tothom entén com de difícil és jugar contra ells. No tenen un ritme ràpid i prefereixen jugar cinc contra cinc. Tenen dos molt bons creadors, Kevin Pangos i Thomas Heurtel, i altres jugadors que tenen un bon coneixement del bàsquet en qualsevol posició. Tenen grans fitxatges com Chris Singleton que, a més de la seva qualitat en atac, pot ser un factor clau en defensa. A més, tenen a Ante Tomic, que ara mateix és el jugador interior més expert d'Europa. El seu talent ofensiu és notable. Amb la manera com juguen, em refereixo a l’atac, Tomic té bons números. Haurem de controlar el ritme del joc i jugar més ràpid del que volen. A més, haurem de jugar junts com un equip”, dissecciona Bartozkas.

La temporada 2017-18 va ser nefasta a can Barça. Una mala planificació i les lesions van ensorrar el projecte. El club va apostar fort per Tyrese Rice, però el base, que ara juga al Brose Bamberg, mai va rendir al nivell que s’esperava i es va convertir en una mala influència per a la resta de companys. La plantilla, que va estar mal confeccionada i pitjor retocada, es va anar farcint de reforços temporals que mai es van adaptar. Noms com Jonathan Holmes, Xavier Munford o Vitor Faverani van vestir la samarreta blaugrana amb més pena que glòria.

Després de ser destituït, Bartzokas va acabar al Khimki, una de les sensacions de la temporada passada. L’equip rus es va classificar per als quarts de final. Així sí, va perdre els dos enfrontaments directes contra el Barça Lassa. El primer amb Sito Alonso a la banqueta. El segon, ja amb Svetislav Pesic com a entrenador. “El passat no existeix en l’esport professional. La dada que el Khimki ha perdut quatre partits aquesta temporada no significa res. Ells són un bon equip, amb tres nous jugadors que marquen la diferència. Ara ells tenen més opcions i més qualitat que l’any passat i juguen un gran bàsquet”, avisa el tècnic serbi.

El Khimki continua liderat per Alexey Shved i manté bona part dels seus jugadors, però s’ha reforçat amb Dee Bost, Tony Crocker i Jordan Mickey. A més, Garlon Green acaba d'arribar per suplir el lesionat Casey Prather. “Esperem un partit dur contra un rival de qualitat. Tenen molts jugadors atlètics i compten amb Shved, que és el millor anotador de la competició. Haurem d’evitar que tinguin situacions còmodes en atac”, recorda Pierre Oriola, aler pivot del Barça Lassa.