El Divina Seguros Joventut fitxa l'aler-pivot Conor Morgan

El Divina Seguros Joventut ha arribat a un acord amb l'aler-pivot Conor Morgan per a les dues pròximes temporades. D'aquesta manera, l'internacional canadenc amb passaport irlandès es converteix en la segona incorporació de la temporada 2018-2019 i serà verd-i-negre fins al 30 de juny del 2020.

Morgan, de 23 anys, amb 2.06 metres d'alçada i format a la Universitat British Columbia, és definit pel club de Badalona com un jugador que "destaca per la seva versatilitat i capacitat anotadora, tant dins com fora de la pintura". A més, és "àgil, de gran envergadura i hàbil en les transicions ràpides".

El passat mes de maig va arribar a un acord amb el Southland Sharks de la NBL de Nova Zelanda per a 3 mesos, el que dura la lliga d'estiu, que actualment està disputant. Fins a ara, ha jugat 15 partits amb una mitjana de 15.7 punts, 5.9 rebots i 3.1 assistències per matx.