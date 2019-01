Nico Laprovittola empeny la Penya a la seva onzena victòria (88-75)

El Divina Seguros Joventut ha superat l'Herbalife Gran Canària (88-75) i ha sumat el seu onzè triomf de la temporada. Nico Laprovittola, que ha protagonitzat la quarta millor anotació de la història de la Penya, ha sumat 40 punts amb 7/10 en triples. "M'he sentir bé i he intentat aprofitar-ho. He pogut fer-ho gràcies a la feina dels meus companys. Estem disfrutant del que estem fent. A Badalona creuen en la meva manera de jugar", ha dit el base argentí en declaracions a Ràdio Ciutat de Badalona. "Aquest equip no ha tocat sostre i hem de seguir competint i disfrutant d'aquesta temporada. La clau és no abandonar la cautela", ha afegit.

"El llançament de tres punts no és la principal virtut de Laprovittola, però s'ha aprofitat del bon treball del grup per trobar avantatges. És un jugador amb talent que està jugant amb confiança, no el descobrirem ara", ha analitzat Carles Duran, entrenador de la Penya.

Després d'una primera meitat plana en què la Penya no ha pogut fer el seu joc habitual, l'equip local s'ha transformat durant el tercer quart. Quan perdia per sis punts de diferència (36-42), s'ha apuntat un parcial de 15-0 que ha redibuixat l'escenari de l'enfrontament (51-42). El conjunt verd-i-negre ha arribat a dominar el marcador per 12 punts d'avantatge (65-53), però l'Herbalife Gran Canària ha sabut reaccionar a temps (68-66).

La recta final de la Penya ha tornat a ser molt sòlida i l'equip verd-i-negre ha sabut aprofitar el lideratge de Laprovittola per no deixar escapar la victòria. La mala notícia ha estat la lesió de Shawn Dawson a dos minuts del final. "Ha fet un mal gest, pe`ro no puc avançar res més", ha explicat Duran.