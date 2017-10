Maalik Wayns, dels Dallas Mavericks al Divina Seguros Joventut

260x366 Maalik Wayns / DAVID GRAU / PENYA Maalik Wayns / DAVID GRAU / PENYA

El Divina Seguros Joventut ha confirmat aquest dimecres el fitxatge de Maalik Wayns. El base, que ha sigut tallat pels Dallas Mavericks, ha arribat a un acord amb el club verd-i-negre fins al 30 de juny del 2018.

El nord-americà, que també té passaport bielorús, va compartir equip la temporada passada amb Patrick Richard al Maccabi Rishon LeZion, conjunt amb el qual va jugar un total de 16 partits a la BSL d’Israel amb una mitjana de 15 punts, 4 assistències i 3,3 rebots. Aquest dimecres té previst realitzar el seu primer entrenament a Badalona.

Tal com va explicar l'ARA diumenge, la Penya negocia la rescissió del contracte d'Alex Ruoff, que té una lesió de llarga durada. L'equip verd-i-negre rep aquest diumenge el Reial Betis Energía Plus al Palau Olímpic, on intentarà sumar la primera victòria de la temporada a la Lliga Endesa (0-4).