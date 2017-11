Remuntada inversemblant per mantenir el relat d’un club diferent

260x366 Sergi Vidal / EFE Sergi Vidal / EFE

Un Divina Seguros Joventut memorable va superar el MoraBanc Andorra en un partit que serà recordat durant anys i panys (103-101). En escoltar el relat del que va passar a Badalona, les pròximes generacions creuran que l’èpica és exagerada, però no. Tot i acabar amb sis jugadors eliminats i tenir el partit perdut un grapat de vegades, la Penya va remuntar un desavantatge de 13 punts i va forçar dues pròrrogues per acabar apuntant-se un triomf inversemblant que ajuda a mantenir viu el relat d’un club diferent a la resta.

“Els jugadors no han perdut la fe en els moments dolents. La capacitat de lideratge de Vidal ha estat molt destacada. Hem d’aprendre molt per controlar millor les emocions, però hem de seguir en aquesta línia. La connexió amb el públic ens ha ajudat molt”, va resumir Diego Ocampo, que es va mostrar molt orgullós de la capacitat de lluita dels seus jugadors. “Havia viscut partits amb moltes pròrrogues i se semblen una mica. El bàsquet és així i has de saber en cada moment què has de fer. La clau és seguir lluitant sempre”, va afegir el tècnic de la Penya.

Albert Ventura va ser expulsat a 14 minuts del final. “L’àrbitre m’ha dit que no protestés més i m’ha expulsat. Ha estat frustrant no poder ajudar, però estic molt orgullós de com ha lluitat l’equip. Mai hem deixat de creure”, va explicar el capità, que va veure com Maalik Wayns, Jerome Jordan, Simon Birgander, Xabi López-Arostegui i Saulius Kulvietis van ser eliminats per faltes personals. Sense sis jugadors, l’èpica va ser major. “Quan anàvem perdent per quatre punts de diferència hi havia gent que ha començat a marxar, però nosaltres no hem deixat de creure i hem lluitat fins al final. Cap de nosaltres és una superestrella, però juguem com a equip”, va explicar Sergi Vidal, un dels herois del matí. El català i Patrick Richard (24 punts) es van posar l’equip a l’esquena. Xabi López-Arostegui, que va treure el caràcter, també hi va tenir un gran protagonisme en moments en què no era fàcil mantenir la fe.

“Em resulta difícil d’analitzar el partit. Destaco la fe de la Penya. Nosaltres hem tingut guanyat el partit moltes vegades i l’hem deixat escapar de manera incomprensible. És un cop”, va resumir Joan Peñarroya, tècnic d’un MoraBanc Andorra que va malbaratar diferents oportunitats d’or per marxar de Badalona amb el triomf. La primera, quan dominava el marcador per 13 punts (36-49). La segona, quan va deixar que Sergi Vidal forcés la pròrroga amb un triple a 4,6 segons del final. La tercera, quan una relliscada de David Jelinek va permetre que Patrick Richard forcés el segon temps extra.

540x306 Aficionats de la Penya / ACB PHOTO Aficionats de la Penya / ACB PHOTO

Els aficionats de la Penya han aprofitat l'inici del partit i del tercer quart per demanar la llibertat dels membres del Govern empresonats. "Llibertat, llibertat" han cridat els seguidors.