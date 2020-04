L'Eurolliga intentarà acabar la temporada al juliol

L'Eurolliga ha proposat aquest dijous acabar la temporada 2019-20 en una seu única del 4 al 26 de juliol. L'organisme s'ha marcat el 24 de maig com a data límit per decidir si pot reprendre o no el campionat de bàsquet. Del 29 de maig a l'11 de juny els equips haurien de passar una quarantena. Els conjunts començarien els entrenaments el 12 de juny.

Tal com va explicar la setmana passada el president i conseller delegat de l'Eurolliga, Jordi Bertomeu, el calendari inclou els 54 partits pendents de la temporada regular i una final a vuit en una seu única.

L'Eurolliga, a més, ha arribat a un acord amb el sindicat de jugadors perquè els esportistes estrangers puguin tornar als seus països. Si la competició es pot reprendre, els contractes dels jugadors s'allargaran fins al 31 de juliol. En aquest escenari, els pagaments es faran com a molt tard el 15 d'agost. En cas de cancel·lar-se la campanya, la rebaixa serà del 20% i es donaran per conclosos els contractes que només tenen vigència per a aquest curs.