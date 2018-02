"Estem fent història al club i a la ciutat": L'Spar Citylift Girona visita el Galatasaray

L'Spar Citylift Girona visita aquest dimecres (17.30 hores, Televisió de Girona) la pista del Galatasaray en el partit d'anada de l'eliminatòria de quarts de final de l'Eurocup femenina.

"En aquests partits no tens cap problema per motivar les jugadores. De fet, la dificultat a vegades és no anticipar-s'hi quan encara falten partits per jugar abans", ha explicat Eric Surís. "No hem tingut una Eurocup fàcil, ni a la fase de grups ni contra l'Olympiacos o el Virtus Eirene. És una obvietat que ara hi ha un salt gran perquè ens enfrontem a un equip d'Eurolliga. El Galatasaray té una plantilla molt llarga i amb molt de potencial", ha afegit el tècnic.

Kaela Dwan Davis, Jelena Dubljevic i Alexandria Quigley són les principals amenaces ofensives de l'equip turc, que està entrenat per Marina Maljkovic.

Surís té clar quin aspecte pot ser decisiu. “En el rebot hi haurà bona part de l’eliminatòria, però no podem simplificar la plantilla del Galatasaray en un aspecte en concret", analitza.

"Aquesta eliminatòria ens fa moltíssima il·lusió i alhora suposa molta responsabilitat perquè estem fent història al club i a la ciutat. Volem brindar a la nostra gent la millor eliminatòria possible", resumeix Surís.