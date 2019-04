Cinquena derrota en sis partits del Divina Seguros Joventut (79-72)

El Divina Seguros Joventut va perdre contra l’Iberostar Tenerife (79-72) en partit avançat de la 30a jornada de la Lliga Endesa. L’equip verd-i-negre va ser capaç de recuperar un desavantatge d’onze punts, però no va saber rematar el rival en el moment clau i ho va pagar car. El conjunt insular va recuperar l’encert per disputar la recta final de l’enfrontament i assegurar-se el triomf contra una Penya que no passa pel seu millor moment i ja acumula cinc derrotes en els últims sis partits. El conjunt català va perdre 22 pilotes. Rodrigo San Miguel va ser el jugador local més destacat.