Esforç sense premi per al Joventut (89-98)

L'esforç del Joventut de Badalona s'ha quedat sense premi en la tercera jornada de la fase final de la Lliga Endesa. La Penya no ha pogut gestionar una diferència d'onze punts i ha perdut contra un rival que ha anat de menys a més. Klemen Prepelic, Conor Morgan i Neno Dimitrijevic han sigut els màxims encistelladors de l'equip verd-i-negre, que ha arribat al tram final massa fatigat. Axel Bouteille, que ha anotat 28 punts en 23 minuts, s'ha convertit en el botxí del conjunt badaloní.

"L'inici de l'últim quart i la nostra ansietat han marcat el partit. L'Unicaja ha sigut millor que nosaltres. No tinc cap però per a l'equip. Mai se sap què pot passar, però hem de pensar en el següent partit", ha opinat Carles Duran.

La posada en escena de la Penya ha sigut meravellosa. Animat per Neno Dimitrijevic, l'equip verd-i-negre ha anotat els primers sis llançaments que ha intentat contra l'Unicaja i s'ha creat una diferència d'onze punts (14-3). Velocitat i bones decisions tàctiques per sorprendre el rival malagueny, que ha trigat a despertar. El conjunt entrenat per Luis Casimiro, que ha anotat el doble de punts en el segon quart que en el primer, ha sabut reaccionar i arribar a la mitja part amb avantatge en el marcador (36-39).

Carles Duran ha apostat per Klemen Prepelic com a base en l'inici del tercer període. Però el pas dels minuts ha desgastat la Penya, que ha començat a cedir massa distància. Un parcial de 0-9 ha descol·locat l'equip verd-i-negre (56-68), però no l'ha desanimat i ha tret forces per reenganxar-se al partit (70-73). L'anotació de Bouteille ha esvaït qualsevol opció de victòria catalana.

El Barça juga a les 21.30 hores contra el Kirolbet Baskonia.