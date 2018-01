Juanan Morales: “No hem d’entrar en pànic”

Juanan Morales, president del Joventut de Badalona, va analitzar la difícil situació esportiva que viu la Penya. “Estem preocupats, però en els moments difícils és quan més has de mantenir el cap fred. Estem analitzant totes les opcions perquè l’equip ha perdut una mica de confiança, però no hem d’entrar en pànic. Portem dies estudiant la possibilitat de fitxar reforços, però no hem de fitxar per fitxar. Si trobem jugadors que milloren la plantilla, encaixen bé en el nostre projecte i ens aporten energia, intentarem fitxar-los”, va opinar.

“El risc de baixar existeix i la viabilitat de la Penya passa, en gran mesura, per mantenir-se a l’ACB. Si la Penya baixa, la seva supervivència estaria en greu perill”, va reconèixer.

Ocampo parla de dos fitxatges

“El club m’ha transmès la voluntat de buscar dos reforços perquè està clar que els necessitem. Això sí, és important no precipitar-nos i no fitxar per fitxar”, va assegurar en declaracions a Ràdio Ciutat de Badalona Diego Ocampo, entrenador del Divina Seguros Joventut.

“Fent la carta als Reis, voldríem un jugador interior que pogués obrir el camp i tingués tir exterior”, va deixar anar Jordi Martí, director esportiu del club verd-i-negre. Aquesta incorporació d’un quatre mouria Tomasz Gielo a la posició de tres.