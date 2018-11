El Maccabi es dilueix al Palau Blaugrana (74-58)

Tot i que encara no ofereix un joc brillant, el Barça Lassa comença a agafar consistència. L’equip blaugrana va superar ahir el Maccabi Fox Tel Aviv (74-58) i es va apuntar la seva cinquena victòria consecutiva. Després d’una primera meitat igualada, el rival es va diluir durant un tercer període en què va encaixar un parcial de 25-7. Farcit de bons jugadors, però sense una solidesa grupal, el conjunt israelià va marxar del Palau Blaugrana amb la cua entre les cames. Llastrat per una mala actuació de Scottie Wilbekin, que només va anotar un dels cinc llançaments que va intentar, els de Neven Spahija van anar de més a menys.

Després de tenir descens contra el Divina Seguros Joventut, Ante Tomic va reaparèixer amb 12 punts i 8 rebots. El protagonista de la nit, però, va ser Víctor Claver, que va sumar 14 punts i 7 rebots. El valencià fa uns partits que està més animat en atac que de costum i el seu equip ho agraeix. El jugador descartat per Svetislav Pesic va ser Rolands Smits.

Tomic va ser el gran dominador del primer tram de partit. El pivot del Barça Lassa va forçar moltes faltes personals entre els seus rivals interiors i va desajustar el joc d’un Maccabi Fox Tel Aviv que va trigar a sentir-se còmode sobre el parquet del Palau Blaugrana. Jake Cohen, per exemple, va cometre tres faltes personals en tan sols 52 segons. A l’espera d’una bona actuació de Scottie Wilbekin, el conjunt israelià va trobar refugi en Johnny O’Bryant. L’ex-NBA va dominar el joc ofensiu amb punts, però també amb bones decisions, quan la pilota li va arribar a les mans. Alex Tyus va ser el seu millor complement.

L’aparició ofensiva de Claver va ser la millor notícia dels primers 20 minuts del Barça Lassa. L’aler internacional va anotar 9 punts en uns dos primers quarts en què el joc del conjunt blaugrana va ser espès. Tot i això, l’equip català va arribar al descans amb un avantatge d’un punt (34-33). L’escletxa definitiva es va obrir durant un tercer quart en què el Maccabi va abaixar els braços. O’Bryant no va poder repetir la bona actuació de la primera meitat i els seus companys es van anar diluint sobre el parquet del Palau Blaugrana. Sense joc col·lectiu, les aportacions individuals no van tenir prou continuïtat. Amb el marcador en contra, el conjunt visitant es va ensorrar. El Barça Lassa va aprofitar l’apatia del rival per construir-se una diferència de 23 punts (67-44), una renda decisiva.

La reacció final del Maccabi, que no va trobar jugadors fiables, només va servir per maquillar el resultat en el marcador, ja que el Barça Lassa tenia el partit agafat amb força i no el va deixar escapar, cosa que va alegrar els 6.772 espectadors que van presenciar el triomf local en directe.

El Fuenlabrada, pròxim rival

El Barça Lassa visitarà demà (18 hores, Movistar Deportes) el Montakit Fuenlabrada. L’equip madrileny, que després de la destitució d’Agustí Julbe torna a estar entrenat per Néstor García, va disputar dimecres un partit de la Champions League. El pròxim rival del conjunt blaugrana va perdre a la pista del Hapoel Jerusalem (75-105).

Joan Carles Navarro, dos homenatges en un dia

El CB Santfeliuenc va aprofitar el partit d’ahir contra el Segle XXI per homenatjar Joan Carles Navarro. El partit, que en el seu dia es va haver d’ajornar, corresponia a la segona jornada de la Lliga Femenina 2 i va acabar amb victòria local (63-54). El club va aprofitar l’esdeveniment per presentar tots els seus equips al pavelló de Sant Feliu de Llobregat que porta el nom del mític excapità. Navarro va rebre un centenar de cartes escrites per nens i nenes de l’entitat. Després de l’homenatge, Navarro es va desplaçar al Palau Blaugrana, on va presenciar el partit del Barça Lassa contra el Maccabi. Abans del salt inicial, el millor jugador de la història de la secció va rebre un altre homenatge, de part de l’Eurolliga. Jordi Bertomeu li va entregar una rèplica de l’acta del seu primer partit a la màxima competició europea. El club va obrir un espai dedicat a Navarro al museu del Barça i li prepara una estàtua, que es col·locarà al Palau Blaugrana. A més, l’entitat blaugrana aprofitarà el partit contra el Reial Madrid del 25 de novembre per retirar la seva samarreta amb el mític número 11. El jugador santfeliuenc es convertirà en el tretzè esportista del Barça que té el dorsal retirat. L’últim va ser Paco Sedano.