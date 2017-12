El suec amb més punteria que fred torna al Palau Blaugrana

Uppsala (Suècia). Finals del 2010, un fred que pela. Un amic li comenta que el rècord mundial és anotar 72 triples en cinc minuts i Marcus Eriksson es veu amb cor d’igualar el registre. El jugador, vestit de carrer, agafa la pilota i aconsegueix 78 triples de 81 intents, 52 de manera consecutiva. Uns anys després la televisió sueca SVT Sports li proposa repetir la gesta i el resultat torna a ser increïble: 62 triples consecutius.

Encara amb la mateixa punteria, però molt més madur, Marcus Eriksson visita aquest diumenge el Palau Blaugrana (12.30 hores, Movistar Deportes 2), on va jugar com a local fins a l’estiu passat. “Serà un partit especial. Vaig arribar a Barcelona el 2011, són molts anys, però ara només penso en l’Herbalife Gran Canària. M’ho prendré com un partit més de Lliga Endesa i intentarem fer-ho bé”, assegura el tirador, que comparteix vestidor amb dos exculers més: Xavi Rabaseda i Oriol Paulí.

“Vull prendre-m’ho com un partit normal perquè si intentes fer massa coses, després no et surten. Volem jugar en equip i intentaré ajudar a aconseguir la victòria”, afegeix el suec, que aquesta temporada té una mitjana de 12,5 punts en 20,6 minuts de joc. Només Adam Waczynski i Thomas Heurtel milloren el seu 52% d’eficàcia des de la línia de 6,75 metres.

Tot i les molèsties físiques que arrossega, Eriksson s’ha convertit en un jugador clau per a Luis Casimiro. “Continuo tenint una mica de dolor, però quan estic jugant no hi penso. Em limito a jugar cada vegada que soc a la pista i al final de cada entrenament i dels partits intento fer rehabilitació amb els físios per estar encara millor, però la meva sensació és que quan jugo no passa res i que estic bé”, confessa el tirador, que va ser escollit pels Atlanta Hawks en el draft de la NBA. “La meva adaptació va bé, a vegades tinc bons partits i a vegades tinc mals partits, però intento sempre fer-ho de la millor manera possible, treballar durament cada dia, i la gent de l’equip m’està ajudant molt a adaptar-me. M’agrada molt l’equip”, resumeix.

El Barça Lassa, que acumula tres derrotes seguides, preveu una bona actuació d’Eriksson. “Està fent una bona temporada i tindrà ganes de reivindicar-se al Palau Blaugrana”, recorda Sito Alonso. L’entrenador té clar que no és un partit qualsevol. “És important. Més que el rival, importa com estiguem nosaltres. Els dos últims partits han sigut durs anímicament per a nosaltres. Hem de recuperar-nos i recompondre’ns, tornar a creure en les coses que fèiem”, opina el tècnic, que vol deixar enrere les males sensacions del clàssic.

El Saragossa visita Badalona

El Divina Seguros Joventut rep aquest diumenge al migdia el Tecnyconta Saragossa (12.30 hores, Multi Liga Endesa). Després de sumar dues derrotes els últims partits fora de casa, la Penya intentarà sumar el quart triomf de la temporada al Palau Olímpic. “Hem de jugar amb molta energia i molta valentia. La clau de jugar a casa és no tenir por dels errors”, analitza Diego Ocampo, entrenador de l’equip verd-i-negre.