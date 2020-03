Maya Moore completa la seva millor assistència

Uns mesos després que Maya Moore anunciés que s'apartava del bàsquet per ajudar un pres a provar la seva innocència, un jutge ha anul·lat la condemna de Jonathan Irons. "Hem estat esperant aquest dia molt de temps. Estem agraïts a Déu i a tothom qui ha jugat un paper en fer justícia", ha dit la jugadora en declaracions que recull ESPN.

La sentència del jutge Daniel Green ha acceptat la petició d'Irons per un escrit d' habeas corpus, anul·lant les seves condemnes per robatori i agressió. A més, ha fixat un període de 15 dies per sol·licitar una revisió del tribunal d'apel·lació. "És un bon dia, però encara no s'ha acabat del tot", ha assegurat Kent Gipson, l'advocat d'Irons.



Un robatori jutjat amb irregularitats

Quan només tenia 16 anys, Jonathan Irons va ser condemnat a 50 anys de presó per un robatori en un suburbi de St. Louis. L’acció va incloure un tret de pistola al propietari de l’establiment, l’únic testimoni del cas, que va acusar el noi. Els investigadors no van trobar versions presencials alternatives, empremtes dactilars, proves d’ADN ni mostres de sang per reforçar la versió inculpatòria dels fets, però el jurat popular, format íntegrament per blancs, va considerar el jove afroamericà culpable. Algunes de les declaracions clau ni tan sols van ser enregistrades.

L’any 2017 Maya Moore, considerada com una de les millors jugadores de bàsquet del món, va visitar el Centre Correccional Jefferson City a Missouri, on va conèixer Irons, que ara té 39 anys. L’escorta, que la temporada passada va deixar de competir per dedicar-se a aprofundir en la seva fe i centrar-se en la religió, va decidir mantenir-se allunyada de les pistes per centrar els seus esforços en ajudar el pres, que buscava recursos per apel·lar la seva condemna. Ella el va considerar innocent des del primer moment. “Estic en un moment bo de la meva vida i no vull canviar res. El bàsquet no ha sigut el més important per a mi. He pogut descansar i connectar-me amb les persones que m'envolten”, va dir en un reportatge del The New York Times que va deixar glaçat el món de la cistella.

Una segona temporada sense jugar li tancava les portes a disputar els Jocs Olímpics de Tòquio, on Moore tindria l’oportunitat de sumar la seva tercera medalla d’or olímpica. El que no queda clar és si aquesta decisió significava la seva retirada definitiva. “No crec que aquest sigui el moment adequat perquè em retiri. La jubilació és una cosa important i hi ha una manera adequada de fer-ho bé. Aquest no és el moment”, va argumentar, fent créixer el misteri sobre la seva decisió. Al mateix temps, però, Moore semblava estar una mica de tornada de tot el que té a veure amb el bàsquet. “He tingut una experiència única en aquest esport. Vaig viure el millor de la meva feina, i ho vaig fer en diverses ocasions. No hi ha res més que desitgi poder experimentar”, va recordar la jugadora.

