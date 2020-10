Els Lakers, a una victòria de l'anell de campions (96-102)

Els Lakers han superat els Miami Heat per tercer vegada (96-102) i s'han situat a una victòria de l'anell de campions de la NBA (3-1). El partit ha arribat empatat als últims sis minuts, quan l'equip de Los Angeles s'ha mostrat més encertat. LeBron James, que ha acabat amb 28 punts, 12 rebots i 8 assistències, ha tingut l'ajuda de jugadors com Kentavious Caldwell-Pope, Rajon Rondo o Anthony Davis en el tram final.

Els Miami Heat, que han recuperat Bam Adebayo, han tornat a competir molt bé amb Duncan Robinson i Tyler Herro fent un bon partit des del perímetre, però no han tingut prou energia per fer-se amb la victòria. Jimmy Butler, per la seva banda, s'ha quedat a una assistència del triple-doble (22-10-9). El cinquè partit de les finals de la NBA es jugarà la nit de divendres a dissabte a les 3 hores (#Vamos).

Les Storm, campiones de la WNBA

Per segona vegada a la història un partit de les finals de la NBA i un altre de la WNBA han coincidit en el mateix dia. Les Seattle Storm s'han imposat al Las Vegas Aces (92-59) i s'han proclamat campiones de la competició per segona vegada en els últims tres anys (0-3). Breanna Stewart (26 punts) ha tornat a ser una jugadora desequilibrant.