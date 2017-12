Orgull i caràcter per netejar la imatge d’una nova derrota

A l’espera del bon joc, el Barça Lassa va treure caràcter i orgull per recuperar un desavantatge de 25 punts a la pista del Baskonia en un partit inversemblant que va acabar amb victòria local (85-82). Pau Ribas, que va anotar 5 dels 6 triples que va intentar, i Joan Carles Navarro van liderar la remuntada. El badaloní, que va tornar a ocupar el lloc d’un Phil Pressey descartat, i el santfeliuenc van encomanar el seu desig de triomf en un últim període en què el conjunt culer va arribar a situar-se per davant en el marcador. El capità va fallar un triple que hauria enviat l’enfrontament a la pròrroga.

“Sento un gran orgull i respecte pels jugadors que han acabat el partit. El talent es valora en excés i per formar un equip és molt més important tenir jugadors compromesos que lluiten i treballen. No tots els que han disputat el partit tenen aquestes característiques, però Ribas, Navarro, Hanga, Moerman i Tomic han fet una exhibició”, va explicar Sito Alonso, que va destacar la feina del capità. El tècnic, en canvi, va atacar alguns dels seus companys. “Alguns jugadors han tingut una mentalitat dèbil i han deixat de creure”.

La derrota deixa dues cares oposades. L’equip blaugrana, que s’allunya a quatre victòries de les posicions de play-off, ha perdut 17 dels seus últims 18 partits com a visitant en una competició que castiga sense pietat els conjunts amb dubtes. I els de Sito Alonso en tenen molts, com van demostrar en els tres primers quarts de partit, en què van ser escombrats per un rival que es va mostrar molt superior. El conjunt basc va desmoralitzar el Barça Lassa en una primera meitat en què va anotar 52 punts i va aconseguir un avantatge de 17 punts (52-35). La defensa blaugrana va tenir greus problemes per contenir un Toko Shengelia que va anotar 20 punts en tan sols 13:45 minuts. L’efectivitat del conjunt basc en el llançament de tres punts (8/12) va descol·locar un rival que a l’estiu esperava jugar a la mateixa velocitat que el seu adversari.

La màxima renda local va ser de 25 punts (70-45). El partit semblava sentenciat a deu minuts del final (74-57), però el Barça Lassa es va apuntar un parcial de 0-17 que va empatar el partit (74-74). El Baskonia es va col·lapsar i va començar a pensar que podia perdre una victòria que ja havia celebrat. Els nervis van envair el Fernando Buesa Arena, que va veure com Ribas i Navarro s’anaven agegantant fins a situar-se per davant en el marcador a 46 segons del final (81-82). Quatre tirs lliures, però, van rescatar els locals (85-82).