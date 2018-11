El Panathinaikòs desactiva l'ordre ofensiu del Barça Lassa

El Panathinaikòs va aturar ahir la ratxa del Barça Lassa a l’Eurolliga (76-70). L’equip grec va combinar una bona defensa amb un domini del rebot per endur-se la victòria i empatar amb l’equip blaugrana a la classificació. El conjunt entrenat per Svetislav Pesic, que va tenir la baixa d’Ádám Hanga, tan sols va poder anotar tres triples durant tota la nit, tots ells durant el tercer període. Nerviós per jugar contra el seu exequip, Chris Singleton va fallar els vuit llançaments de camp que va intentar a un OAKA que no va tenir pietat del rival.

Xavi Pascual va arriscar amb molts canvis defensius, però l’aposta tàctica va servir per desajustar l’atac d’un Barça Lassa acostumat a tenir més equilibri que ahir no va aconseguir una bona selecció de tir. “La nostra concentració ha estat perfecta i hem seguit el nostre pla de partit a la perfecció”, va analitzar el tècnic de Gavà.

La defensa del Panathinaikòs va anul·lar el Barça Lassa durant una primera meitat en què l’equip blaugrana tan sols va poder anotar 25 punts (34-25). El canvis defensius de Xavi Pascual van funcionar i el joc culer mai va tenir continuïtat. Kevin Seraphin va ser l’única referència ofensiva fiable en uns primers 20 minuts en què el conjunt visitant va fallar tots els triples que va intentar.

El Panathinaikòs va aconseguir una diferència de 12 punts (39-27) durant un tercer quart en què el Barça Lassa va saber reaccionar. La resposta de l’equip blaugrana va estar liderada per Kyle Kuric, que va anotar tres triples i va provocar un parcial de 3-15 (42-42). La reacció local va ser molt contundent i amb un 9-0 el conjunt grec va tornar a agafar oxigen en el marcador (51-42). El Barça Lassa va anotar els mateixos punts en 10 minuts (25) que en tota la primera meitat.

L’efectivitat ofensiva visitant no va tenir continuïtat en un últim període en què Dinos Mitoglou va aportar molta energia a un equip grec que va construir-se una diferència de 13 punts (67-54). El Barça Lassa va buscar una segona remuntada, però sense encert en el tir de tres punts la reacció visitant va ser impossible. Un tap d’Stephane Lasme sobre Víctor Claver, que hauria rebaixat la diferència als quatre punts, va sentenciar el partit a pocs segons del final.

Tres partits en cinc dies

Sense temps per descansar, el Barça Lassa rep demà l’AX Armani Exchange Olimpia de Milà i diumenge el Reial Madrid. El clàssic servirà per retirar la samarreta de Joan Carles Navarro.e