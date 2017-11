Pau Gasol, 16 temporades trencant prejudicis

Quan Pau Gasol va arribar als Memphis Grizzlies, la franquícia encara no tenia a la venda samarretes amb el seu nom. El català utilitzava les de Shane Battier com a regal i hi afegia la seva signatura. No són pocs els periodistes que tenen a casa alguna peça de roba amb el dorsal 31 i una dedicatòria del jugador de Sant Boi de Llobregat. Han passat 16 anys i les coses són molt diferents d’aquella nit de l’1 de novembre del 2001, quan vint minuts abans de les tres de la matinada va saltar a la pista per primera vegada en un partit oficial de la NBA.

Pau Gasol, que té dos anells de campió, va estrenar fa uns dies la seva segona temporada amb els San Antonio Spurs, franquícia amb la qual encara li queden tres anys de contracte. El jugador català té 37 anys acumula 1.126 partits a la NBA, on ha disputat 38.999 minuts.

Durant aquests 16 anys Gasol ha anotat 20.072 punts, ha capturat 10.605 rebots, ha repartit 3.657 assistències i ha posat 1.859 taps. Quatre són les samarretes que ha defensat; la dels Grizzlies, la dels Lakers, la dels Bulls i la dels Spurs. "Conèixer Gregg Popovich ha sigut una gran experiència, és un entrenador diferent i emocional. Tinc ganes de seguir desenvolupant la meva relació amb ell. Està molt involucrat socialment i políticament. És una persona molt interessant de conèixer", destaca el jugador, que ha volgut solidaritzar-se amb les víctimes de l'atemptat de Nova York.

Mi corazón está con las víctimas del atentado en #Manhattan. Mandando todo mi apoyo y fuerza a los afectados. #NoMásViolencia pic.twitter.com/jTUeVkAbV1 — Pau Gasol (@paugasol) 1 de novembre de 2017

“El meu pare jugava a bàsquet al Gaudí i per això jo m’hi vaig interessar. Era prim i tou, però tenia ganes i ambició. Tothom em deia que era massa fluix, que no podia jugar. Però això no em va aturar, vaig utilitzar les adversitats per motivar-me”, va dir Pau Gasol durant una xerrada celebrada fa uns mesos. “El principal objectiu a la vida és identificar el que us mou, la vostra passió. En el meu cas eren el bàsquet i la medicina”, va explicar el jugador dels San Antonio Spurs.

"Si vols aconseguir alguna cosa, sempre hi ha un cost i sempre apareixen moments de dubte, però si segueixes el teu camí no hi ha errada possible. Quan vaig decidir anar a la NBA vaig escoltar que era precipitat, que fracassaria. El meu entrenador pensava que era massa aviat i tothom creia que l’any següent tornaria, però jo creia en mi”, va dir Gasol, que va explicar les seves tàctiques de motivació: “Es tracta d’aprofitar la incertesa perquè et doni força. Jo vaig saber utilitzar els meus punts forts. Hauria pogut tenir por i amagar-me en les meves pròpies limitacions, però els èxits mai arriben per accident”.