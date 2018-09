La Penya amplia el seu capital per desprendre's de la seva motxilla financera

El Joventut de Badalona ha celebrat aquest divendres al Palau Olímpic la junta general en què ha aprovat una ampliació de capital de gairebé 3,7 milions d’euros, un moviment que ha de permetre liquidar el deute del club. El 100% dels accionistes presents han votat a favor. La inversió de diners està assegurada per Scranton Enterprises, un vehicle d’inversió controlat per la família Grífols.

"No veiem una altra sortida per redreçar el rumb que la d'una ampliació de capital. L'objectiu és estabilitzar la situació econòmica i dotar-la de viabilitat. El camí de la Penya ha de seguir passant per la formació de jugadors. L'estabilitzat financera ens ha de permetre retenir els jugadors joves més temps", ha recordat Juanan Morales, president del Joventut. L’exjugador ha volgut deixar clar que el Joventut no es convertirà en un club ric de la nit al dia. "L'objectiu és que el club sigui estable i viable. No estem pensant en grans fitxatges, però sí en tenir un marge de maniobra", ha afegit.

Els accionistes actuals que ho desitgin tindran assegurat adquirir tres noves accions per cada acció que tinguin. Si no es completa l'ampliació, Scranton Enterprises s'ha compromès a adquirir les que quedin lliures. "Hem arribat a un acord amb aquesta societat, que ha mostrat interès en donar suport al projecte del Joventut. La sintonia és total amb la idea de club que nosaltres tenim. No tindria sentir que una societat invertís en el Joventut per canviar-lo. El nostre model i els principis que l'inspiren han merescut l'apreci d'aquesta societat", ha recordat Morales. "No hi haurà fitxatges siderals perquè no volem canviar l'esperit del club. Ens agradaria ser capaços de generar il·lusió i tornar a omplir l'Olímpic", ha corroborat Ramón Riera, representant d'Scranton Emterprises.

540x306 L'ampliació de capital s'ha completat amb èxit / MANOLO GARCÍA L'ampliació de capital s'ha completat amb èxit / MANOLO GARCÍA

El consell d'administració de la Penya s'ampliarà de 8 a 11 membres. Ramón Riera, Eduard Arruga i Luca Tassan són els nous noms. "Això no és la culminació de res sinó l'inici d'alguna cosa. Ara que tenim les eines per treballar, entrarà en joc la nostra habilitat", ha recordat Morales. La junta ha reunit el 32,3% del capital social del club.

La idea és liquidar en els pròxims mesos tot el deute, a excepció del que el club té amb l’agència tributària i la de l’IBI amb l’Ajuntament de Badalona. "El pagament d'aquests deutes seguiran el seu calendari", ha recordat Morales. La Penya vol quedar-se una part per invertir en la millora del departament comercial i de màrqueting per vendre millor la marca verd-i-negra.

"Dins de les millores que volem realitzar està actualitzar el Palau Olímpic", ha reconegut Morales.