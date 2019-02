"Capítol tancat": Pesic i Hanga eviten respondre al Reial Madrid

Després que el Reial Madrid perdés els papers amb l'arbitratge de la final de la Copa de Rei, Svetislav Pesic i Ádám Hanga n'han parlat aquest dimecres en roda de premsa. "No he comentat mai cap decisió arbitral i no vull entrar en aquesta discussió. Estem orgullosos de la nostra feina i aquest és un capítol tancat", ha opinat Pesic, que no ha volgut parlar del seu futur. "El meu objectiu és anar dia a dia. És difícil que estigui aquí deu anys més. No perquè jo no pugui sinó perquè vull. La vida té altres coses meravelloses i les vull viure", ha avançat.

"No conec personalment Piqué, però sé que és un dels millors jugadors del món. És una persona diferent i li agraden tots els esports. Li tinc un gran respecte", ha dit l'entrenador blaugrana. "Com se sentiria si hagués perdut la final?", li han preguntat. "No vam perdre", ha contestat. "No m'imagino una ACB sense el Reial Madrid. No puc creure que un equip gran no jugui aquí", ha explicat.

"No vull entrar en aquestes polèmiques. Nosaltres som aquí per continuar treballant", ha assegurat Hanga. "És difícil imaginar una Lliga sense el Reial Madrid, però no és cosa meva", ha reconegut l'aler, que ha donat les gràcies a Gerard Piqué. "Al Barça som una família, som més que un equip".

El Baskonia, pròxim rival

El Barça Lassa rebrà dijous el Kirolbet Baskonia. "Ens hem desgastat físicament i mentalment. Jugar com a favorit no és fàcil. Si guanyes, et recuperes millor. Dilluns vam començar a pensar com podíem preparar l'equip per competir. No puc garantir que guanyarem tots els partits, però estic convençut que els nostres jugadors milloraran perquè ara tindran més confiança. El Baskonia és un equip molt competitiu que organitza la 'final four' i té moltes ganes de classificar-se per disputar els 'play-off'", ha explicat Pesic, que no es vol refiar dels precedents.

"El Baskonia és un equip complet i haurem de fer moltes coses bé per guanyar. Si volem controlar el ritme haurem de fer un bon partit", ha recordat el tècnic serbi, que ha destacat el nivell de joc del Divina Seguros Joventut, botxí de l'equip basc a Madrid.

"Aquest any hi ha molts partits i són molt físics, però hem intentat preparar-nos de la millor manera possible contra el Baskonia. La Copa ja és passat i no podem descansar. A casa no podem fallar", ha opinat Hanga. "Un títol sempre et dona una confiança i una motivació extra. Jugar contra el Baskonia és especial perquè he jugat quatre anys per a ells", ha explicat.