Ricky Rubio dona veu a les entitats socials de Utah

Ricky Rubio liderarà des d'aquest dilluns, coincidint amb el segon partit a casa dels Utah Jazz contra els Memphis Grizzlies, la campanya 'One month, one cause', promoguda per afavorir, destacar, donar visibilitat i difondre la important tasca duta a terme per les entitats socials de Utah.

La Ricky Rubio Fundation servirà per reforçar aquesta tasca solidària a través de la qual el base podrà convidar cadascuna d'aquestes associacions durant un mes als seus partits amb els Utah Jazz. Allà disposaran d'espai, presència i ajuda per donar a conèixer als aficionats el seu treball i actuacions solidàries.

La campanya arrenca aquest dilluns, 22 d'octubre, amb la participació de Volunteers of America. La missió és la de dotar d'autosuficiència i salut persones, preferentment joves, i poblacions vulnerables que lluiten contra la manca d'habitatge, l'addicció a les drogues i les malalties mentals.

Ricky Rubio, a través de la seva fundació, dona suport a aquesta iniciativa, convençut que aquesta modalitat de participació solidària, gratuïta i organitzada és un element indispensable per construir una societat justa i democràtica a través d'una ciutadania activa i compromesa. Els objectius de la campanya són, bàsicament, difondre els valors de la solidaritat, animar la participació social, donar a conèixer les entitats socials de Utah i sensibilitzar la gent sobre les diferents qüestions socials.

La Ricky Rubio Foundation afavoreix aquesta acció mitjançant la distribució de 40 entrades a cada associació; els membres podran fer-se una foto al final del partit i protagonitzar diferents actes de difusió. Ricky Rubio ampliarà aquest ressò a través de les xarxes socials pròpies i de la Fundació i a més visitarà personalment les seves seus. Finalment està en estudi organitzar una gala final de temporada a favor d'augmentar els seus recursos.