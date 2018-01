Rakim Sanders esborra els fantasmes del Barça Lassa de bàsquet (81-66)

Després de veure com el Brose Bamberg era capaç de recuperar un desavantatge de 26 punts en el partit d’anada, el Barça Lassa es va trobar ahir amb una nova situació difícil. L’equip alemany va eixugar una diferència de 12 punts i es va situar a un punt de distància quan quedaven tres minuts de partit. Els fantasmes van reaparèixer al Palau Blaugrana, però Rakim Sanders els va esborrar de cop amb vuit punts consecutius. L’aler va provocar un parcial de 14-0 que va assegurar una victòria de gran importància psicològica (81-76).

Cada vegada que el Barça Lassa suma un triomf, els aficionats es posen les mans al cap quan recorden les oportunitats malbaratades en compromisos anteriors. L’equip blaugrana va sumar la seva setena victòria en una Eurolliga en què la classificació per als quarts de final continua estan molt difícil. La seva autoestima, però, va millorar, ja que per primera vegada en aquesta temporada va sobreviure a un moment de dificultat.

Sanders, que va acabar amb disset punts, va reivindicar el seu paper en un equip del qual va estar apartat durant sis partits, i va tenir un protagonisme clau per evitar la quarta derrota consecutiva de la temporada. Tot i els baixos percentatges de tres punts (4/21), l’equip blaugrana es va retrobar amb la victòria.

Sito Alonso va tenir la baixa de Kevin Seraphin, però més problemes va tenir el seu rival, que no va poder comptar amb Ricky Hickman, Bruce Taylor, Luka Mitrovic ni Elias Harris. A més, l’equip alemany no va poder comptar amb Andrea Trinchieri a la banqueta. L’entrenador italià, que va ser operat dimarts d’uns problemes a l’espatlla, va deixar el seu lloc a Ilias Kantzouris, el seu ajudant.

El Barça Lassa va trigar un quart a agafar el fil al partit. Després de deu minuts en què va fallar els set triples que va intentar i en què no va ser capaç de jugar amb velocitat, l’escenari va millorar en un segon període en què l’equip blaugrana va barrejar bones transicions amb atacs estàtics més equilibrats. El Brose Bamberg va començar a patir per seguir el ritme anotador dels locals i va arribar al descans amb un desavantatge de 10 punts (44-34).

La diferència va créixer fins als 12 punts, però el Brose Bamberg no es va rendir mai i va saber jugar les seves cartes amb paciència. Maodo Lô va agafar el rol de Ricky Hickman i va generar dubtes entre els aficionats culers, que van tornar a visualitzar una remuntada alemanya. L’equip blaugrana va començar a patir per aïllar-se de la pressió del resultat, va tenir problemes per controlar les seves emocions i el seu joc va caure en picat. Quan pitjor estaven les coses és quan va aparèixer la millor versió del Barça Lassa, que va saber rematar la victòria amb un parcial final de 14-0.

Sense temps per corregir massa coses, el Barça Lassa jugarà diumenge a la pista del MoraBanc Andorra. La Lliga Endesa ha unificat els horaris de l’última jornada de la primera volta, ja que estan en joc les últimes dues places per disputar la Copa del Rei. El Baskonia, l’Iberostar Tenerife i l’UCAM Múrcia són els tres conjunts que tenen opcions matemàtiques.

Buscant opcions en el mercat

Una vegada s’ha desfet del contracte de Tyrese Rice, el Barça Lassa continua analitzant les possibilitats que ofereix el mercat per reforçar el seu equip. Les prioritats se centren en un jugador que pugui assumir les tasques de direcció, però no es tanca la porta a un exterior que sigui capaç de generar-se els seus propis punts.