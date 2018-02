"Conec Jasikevicius com a jugador, no com a entrenador"

Deixeble contra mestre. El duel entre el Zalgiris i el Barça Lassa (19 hores, Esport3 i Movistar Deportes 1) estarà monopolitzat per l'enfrontament tàctic entre Sarunas Jasikevicius, l'entrenador de moda i el gran aspirant a la banqueta blaugrana, i Svetislav Pesic, un tècnic amb una trajectòria fora de qualsevol dubte. "Conec Sarunas Jasikevicius com a jugador, no com a entrenador, però ha fet una bona feina amb el Zalgiris. Estic molt feliç de veure com exjugadors de gran nivell com Sasha Djordjevic o Sarunas Jasikevicius han oblidat la seva carrera com a jugadors i estan fent camí com a entrenadors", explica el serbi.

"Sarunas va entendre una mica tard com d'important és la defensa. Es diuen moltes coses de la nostra relació, però era un gran professional. Entrenava bé i cada dia volia millorar", confessa. Pesic prefereix no mullar-se sobre si Jasikevicius acabarà substituint-lo a can Barça. "Ell està capacitat per entrenar el Barça o a qualsevol equip, serà la seva decisió", diu.

540x306 Sarunas Jasikevicius / ZALGIRIS Sarunas Jasikevicius / ZALGIRIS

L'equip lituà, que ocupa la cinquena posició amb el doble de victòries que el Barça Lassa, és la gran revelació de la temporada. "El Zalgiris té molta confiança i ja ens ha guanyat aquesta temporada. És un partit molt important per a ells, que volen quedar entre els vuit primers, però nosaltres també tenim il·lusió i els nostres objectius. La millor preparació per als següents partits és guanyar i jugar un bon bàsquet. M'agrada jugar contra un equip agressiu i amb alta intensitat. És una cosa que necessitem per veure com poden reaccionar", analitza el tècnic, que recupera Pau Ribas i Pierre Oriola, però tindrà la baixa de Rakim Sanders. El tècnic espera que Kevin Seraphin s'incorpori als entrenaments la pròxima setmana.

"L'Eurolliga és molt difícil perquè tenim molts partits fora de casa i els rivals no deixen de millorar. Tothom sap que no tenim una bona classificació. Els he dit als jugadors el millor camí per competir bé a la Lliga Endesa és millorar el nostre joc a l'Eurolliga. La millor preparació per a la confiança és jugar bons partits. Cada partit és molt important per a nosaltres", diu Pesic.

"Els equips que fan moltes faltes personals és un símptoma de la seva bona defensa. Això és una regla molt antiga que és molt important. Les faltes són part del bàsquet", confessa l'entrenador.