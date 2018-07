Shawn Dawson, primer reforç estival de la Penya

Shawn Dawson (12/12/1993; Eliat, Israel) és el primer reforç del Divina Seguros Joventut per a la temporada 2018/19. L'aler amb passaport israelià ha arribat a un acord amb el conjunt badaloní per una temporada i serà verd-i-negre fins al 30 de juny del 2019. Dawson, de 1,98m i 24 anys, arriba procedent del Bnei Herzliyade la lliga israeliana i, segons explica l'entitat, "destaca per ser un jugador atlètic, amb sortida ràpida en transició i capaç de generar joc. En defesa és àgil i intens en el perímetre, amb una gran capacitat en el control del rebot".

El nou fitxatge del Divina Seguros Joventut es va formar a les categories inferiors del Maccabi Rishon LeZion fins a debutar amb el primer equip l'any 2012. Les temporades següents es va anar guanyant un lloc a la plantilla fins a aconseguir el primer títol de lliga de la història de l'entitat la temporada 2015/16. La temporada passada es va incorporar a les files del Bnei Herzliya, on va destacar amb 16.2 punts, 5.5 rebots i 2.2 assistències en 31 partits de lliga regular. Aquest juliol ha disputat la Lliga estival de la NBA amb els Brooklyn Nets amb unes estadístiques d'11.2 punts, 3.2 rebots i 1.6 assistències en els 5 partits jugats a Las Vegas.