Sito Alonso: "Hem de guanyar-nos un respecte que hem perdut"

Abans de visitar la pista del Reial Madrid, Sito Alonso ha analitzat la situació del Barça Lassa. "Hem de guanyar-nos un respecte que hem perdut. A vegades l'equip parteix d'un punt que no té perquè l'any passat no vam guanyar l'Eurolliga, ni vam disputar el 'play-off'. Hem de construir una cosa que encara no tenim. No hem demostrat res a ningú i hem de seguir treballant per generar il·lusió i respecte. No vull que els jugadors s'autopressionin per coses que no han aconseguit. Si generem una urgència, tindrem un handicap més gran. Hem de ser forts mentalment per jugar un partit molt dur", ha recordat.

El tècnic ha analitzat els problemes de direcció que pateix l'equip. "Hem de pensar quins jugadors hem fitxat i, sobretot, perquè els hem fitxat. Si hem fitxat Thomas Heurtel perquè sigui un exemple de direcció de partit, estem cometent una errada. Hem fitxat un jugador amb una capacitat d'anotació important, amb experiència, amb possibilitats de generar-se una atenció i dirigir l'equip en funció de la resposta ofensiva; hem d'intentar valorar-lo en funció d'això, i això ho està fent molt bé. Mai valoro un jugador per l'encert que té, i ell ens ha ajudat en molts partits quan des del punt de vista grupal no érem tan consistents", ha dit.

Alonso ha analitzat les declaracions de Pierre Oriola en què el pivot criticava que alguns companys havien volgut convertir-se en els herois i no van seguir el pla de partit. "Ell té una capacitat d'entrega, lluita i sacrifici diferent de la de molts jugadors, i vol ser un exemple per al projecte. Voler ser un heroi pot restar al rendiment de l'equip, però no pot criticar-se. Hem de millorar la manera de voler ajudar l'equip", ha explicat.

"Aquest dies no han sigut fàcils. Hem d'estar enfadats perquè hem repetit algunes errades. No crec que l'equip s'hagi de pressionar per la situació classificatòria: hem de treballar per tornar-nos a guanyar el respecte", ha dit.

"Tenim moltes regles, i algunes de les coses que plantejo no són fàcils, però no vull que els jugadors estiguin tota l'estona pensant com executar les coses i que això els tregui l'essència", ha reconegut l'entrenador.

"Aquesta muntanya russa és un problema"

"Després de les derrotes, estem amb ganes. El bàsquet d'avui en dia és així: els partits venen molt ràpid i cada partit és una història. Són moltes sensacions, i molt continuades; hem de tornar a fer les coses bé i intentar aconseguir la victòria", ha opinat Pau Ribas.

"Les derrotes al Palau ens estan fent mal; l'ànsia de voler guanyar fa que se'ns escapin alguns partits. Hem de millorar coses. Podem tenir errors, però no els podem repetir. Aquesta muntanya russa de joc és un problema: hem de millorar la regularitat", ha afegit el badaloní.