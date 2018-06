L'Spar Citylift Girona jugarà competició europea per quart any consecutiu

L'Spar Citylift Girona ha confirmat aquest dilluns que ja ha fet efectiva la seva inscripció a l'Eurocup femenina per a la temporada 2018/19. L'equip gironí jugarà, doncs, per quart any consecutiu a Europa. La temporada 2015/16 es va estrenar participant a l'Euroleague, i les dues següents ho va fer a l'Eurocup, on va assolir la seva millor posició la temporada passada en arribar fins a l'eliminatòria del Top 8.

L'equip s'ha reforçat amb els fitxatges de Keisha Hampton, Bea Sánchez i Laia Palau i amb la recuperació d'Helena Oma, que estava cedida al Cadí la Seu. A més, l'Uni Girona ha renovat Núria Martínez, Nadia Colhado i Rosó Buch.