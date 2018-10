Fontajau estrena l'Eurocup amb triomf (80-57)

L’Spar Citylift Girona ha estrenat aquest dimecres la seva participació a l’Eurocup de bàsquet femení amb una sòlida victòria contra el Lointek Gernika Bizkaia (80-57). L’equip entrenat per Eric Surís ha exhibit defensa a Fontajau, on el rival basc ho ha passat molt malament per anotar amb continuïtat. Keisha Hampton, que ha anotat 13 dels primers 15 punts del seu equip, ha impulsat el conjunt gironí. La jugadora nord-americana ha rebut un cop a les cervicals a 3:14 minuts del final i no ha pogut acabar el partit. Rosó Buch ha anotat cinc triples de set intents i Nadia Colhado ha acabat amb 16 punts i 8 rebots.

La Copa de la Reina, a Vitòria

La Federació Espanyola, per la seva banda, ha anunciat que la Copa de la Reina 2019 es disputarà a Vitòria del 28 de febrer al 3 de març. La novetat d'aquesta temporada serà l'ampliació de quatre a vuit equips participants.