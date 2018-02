Tiago Splitter anuncia la retirada del bàsquet actiu

El pivot brasiler Tiago Splitter ha anunciat aquest dimarts de manera oficial la seva retirada del bàsquet actiu després que no ha pogut superar la lesió al maluc dret que va patir el 2016 quan jugava amb els Hawks d'Atlanta de la NBA.

Splitter, de 33 anys, que el 2014 va guanyar el títol de la NBA amb els Spurs de San Antonio, va realitzar l'anunci a través del seu compte de Twitter en reconèixer que era "el moment de dir adeu" després de 7 anys com a professional. "He de dir adeu amb el cor trencat, però tranquil d'haver complert la meva tasca", ha destacat Splitter.

There's nothing better in the world than being a basketball player! The time has come, perhaps the most difficult in an athlete's career, time to say goodbye to the courts.

I say goodbye with a broken heart but in the certainty of duty.

Thank you all ✌🏻🙏🏻