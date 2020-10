Del podi de Sydney a la banqueta del Barça

Sarunas Jasikevicius, Saulius Stombergas o Mindaugas Timinskas són els primers noms que li venen al cap a l’aficionat de bàsquet quan pensa en la selecció lituana que va aconseguir la medalla de bronze als Jocs Olímpics de Sydney 2000. El combinat entrenat per Jonas Kazlauskas va tenir els Estats Units contra les cordes a les semifinals. L’equip nord-americà es va salvar gràcies a un triple fallat sobre la botzina per Saras, que no va poder arrodonir els seus 27 punts. En aquella plantilla també hi havia Tomas Masiulis, un aler pivot que va fer una bona feina durant 21 minuts. El lituà va sumar 7 punts i 3 rebots contra Alonzo Mourning, Kevin Garnett i companyia. Deu anys després d’aquella nit memorable, Masiulis serà l’entrenador del Barça en un partit d’Eurolliga. El tècnic de 45 anys dirigirà el conjunt blaugrana a la pista del Zenit de Sant Petersburg (18 hores, DAZN). Sarunas Jasikevicius; el seu entrenador ajudant, Darius Maskoliunas, i un tercer membre del cos tècnic estan confinats als seus domicilis.

Masiulis va jugar al Zalgiris (1995-2002), el Montepaschi Siena (2002) i el Prokom Trefl (2002-2008). Tant a Kaunas com a Polònia va compartir vestidor amb Maskoliunas. Com a jugador del Zalgiris, va guanyar una Eurolliga (1999), dues edicions de la Copa Saporta (1998 i 2002) i cinc lligues lituanes (1996, 1997, 1998, 1999 i 2001). També va guanyar cinc lligues de Polònia (2004 a 2008). Quan l’any 2009 es va retirar, Masiulis va començar la seva etapa a les banquetes de formació del Zalgiris, a més dels equips inferiors de Lituània. El tècnic es va fer càrrec de l’equip cadet i del filial abans de fer el salt al conjunt professional, on va convertir-se en ajudant de Jasikevicius. L'estiu passat Saras va proposar-li compartir aventura amb ell, Maskoliunas i Justinas Grainys, un preparador físic, a Barcelona.

651x366 Nick Calathes i Brandon Davies passant un control de temperatura / EMILIO COBOS / ACB PHOTO Nick Calathes i Brandon Davies passant un control de temperatura / EMILIO COBOS / ACB PHOTO

“La preparació era bona per a nosaltres, però en aquesta situació hem fet el que hem pogut. Esperem un rival molt dur, que juga un bàsquet organitzat i intel·ligent. El nostre primer objectiu serà frenar els seus especialistes en el llançament exterior”, analitza Masiulis, que avui se les haurà de veure amb Xavi Pascual. El Zenit de Sant Petersburg arriba al partit animat per la seva victòria contra l’Anadolu Efes, un dels grans aspirants al títol final. “Ells van mostrar en la primera jornada que poden ser una de les sorpreses de l’Eurolliga, van guanyar l’Efes a Istanbul, van jugar molt bé, són un equip molt ben entrenat i ens espera un partit molt difícil”, recorda el tècnic lituà.

La plantilla del Barça, que va ser retinguda durant dues hores a l’aeroport de Sant Petersburg, portava confinada des de diumenge. “Ha sigut una setmana complicada. Hem estat molts dies tancats a casa sense entrenar-nos i serà complicat. No només pel rival, sinó perquè aquesta setmana no hem tingut la preparació que hauríem d’haver tingut. Farem un esforç extra per estar al 100%. En aquest equip no hi ha excuses”, explica Àlex Abrines, aler del Barça. “Hem estat confinats. La situació és molt estranya perquè no hem tingut temps ni entrenaments per preparar el partit. Tots hem de fer un pas endavant per a aquest partit, també el cos tècnic. És un partit important. Trobarem a faltar Saras, però ens hem d’adaptar a la situació”, diu Ádám Hanga.