Valladolid acull el primer partit de bàsquet masculí arbitrat per tres dones

Dos dies després de l'enfrontament entre l'Spar Citylift Girona i el Perfumerías Avenida, que va ser el primer partit de la història de la Lliga Dia dirigit per tres dones, la catalana Yasmina Alcaraz, la gallega Paula Lema i l'aragonesa Elena Espiau han estat aquest dimarts les encarregades d'arbitrar el duel entre el Carramimbre CBC Valladolid i el Tau Castelló de la jornada 15 de la LEB Or (70-56), que s'ha convertit en el primer partit de categoria masculina arbitrat per tres dones.

"El que s'ha aconseguit és una barreja de treball, esforç, sacrifici i una mica de sort i d'aprofitar les oportunitats. Crec que arribarà un dia que deixarem de parlar-ne, però, com que avui en dia encara no hi ha igualtat, està bé que se'n parli. L'objectiu és fer créixer el nombre de llicències de jugadores i d'àrbitres. Ara ja tenim alguns cursos en què hi ha més noies que nois. Quan arribem a la igualtat definitiva, la notícia serà el nivell de cada àrbitre i no el seu sexe", opina Alcaraz. La gironina va començar a arbitrar amb tan sols 14 anys. De fet, el seu pare encara xiula partits de Primera Catalana. "Podríem dir que portava l'arbitratge com a part de l'herència", diu de broma.

"Cada nova categoria exigeix un període d'aprenentatge i quan vas ascendint et demanen més precisió i perfecció. La feina és més exigent i requereix més hores", explica Alcaraz, que situa la Federació Catalana com una les més actives a l'hora d'innovar i d'apostar de valent per la formació. "L'efecte mirall és clau. Si les noies joves ens veuen a nosaltres arbitrant, potser tindran ganes de fer el pas", assegura.

Asunción Langa, Sara Peláez i Laura Piñeiro van ser les tres àrbitres que van dirigir el partit entre l'Spar Citylift Girona i el Perfumerías Avenida.