"Estem preocupats": el Barça Lassa busca recuperar la identitat perduda

Després d’un inici de temporada esperançador, el Barça Lassa s’ha diluït. L’equip blaugrana va perdre diumenge a casa contra l’UCAM Múrcia i ja acumula cinc derrotes consecutives, un fet inèdit des del 2008. L’ansietat està devorant un conjunt català que ha perdut l’energia i la confiança de les primeres setmanes.

"La derrota és preocupant perquè és la cinquena consecutiva. No estem acostumats i no podem permetre que passi això. Hem de recuperar les senyes d'identitat de l'equip; una defensa agressiva. Ni abans érem tan bons ni ara som tan dolents. Hem de recuperar les sensacions dels primers partits perquè aquest equip és capaç de jugar millor", va analitzar Nacho Rodríguez, mànager general, al programa 'Tu diràs' (RAC1).

El Barça Lassa ha passat d'anotar 94,4 punts i encaixar-ne 72,8 a sumar-ne 79 i rebre'n 85,2. Els seus percentatges de tir exterior també s'han desplomat, passant d'un 44,9% en triples a un 32,1%. A més, l'equip no ha estat capaç de mantenir avantatges de fins a 15 o 11 punts contra l'AX Armani Exchange Olimpia de Milà o el Movistar Estudiantes.

"No ens podem permetre 35 minuts com els de diumenge, sense ser agressius. L'aspecte mental és molt important. Quan hi ha pressió i dinàmica negativa, si l'equip és intens la situació canvia", va afegir l'exjugador, que confia en la recuperació de Rakim Sanders i Víctor Claver i en els beneficis d'una setmana d'entrenaments.

"Aquest és un projecte nou i hem de tenir paciència i calma. Estem preocupats per la situació perquè no ens volem acostumar a perdre tants partits. Hem de recuperar sensacions amb la feina diària. Hem de ser fidels al nostre estil i a la nostra identitat", va recordar Rodríguez.

540x306 Kevin Seraphin, pivot del Barça Lassa, intentant aixecar la pilota durant el partit contra l’UCAM Múrcia. / ALBERTO ESTÉVEZ / EFE Kevin Seraphin, pivot del Barça Lassa, intentant aixecar la pilota durant el partit contra l’UCAM Múrcia. / ALBERTO ESTÉVEZ / EFE

"No parlaré gaire del partit a nivell tècnic i tàctic, vull fer una reflexió sobre les sensacions d’aquesta setmana, que ha sigut la més dura. Cinc derrotes consecutives no són gens positives i és obvi que estem preocupats, molt preocupats, pel canvi radical que hem vist en set dies. Durant 34 minuts hem perdut les senyes d’identitat que volem imposar a aquest equip. Estic una mica menys preocupat per la reacció del final, no perquè això serveixi per guanyar, sinó perquè això és el busquem en l’equip. Hem de ser forts, però el fet que la temporada acabi de començar no vol dir que no estiguem preocupats. Necessitem treure el caràcter d’alguns jugadors. Tot el que passa sobre la pista és responsabilitat meva. Estic preocupat perquè el que s’ha vist durant molts minuts no pertany a la meva identitat, a les coses per les quals soc aquí", va explicar Sito Alonso.

"La plantilla que hem dissenyat està feta perquè el caràcter no desaparegui mai. Hem de pressionar i arriscar", va afegir el tècnic, que va posar l’accent en com la pressió està alterant el rendiment d’alguns jugadors de l’equip blaugrana. "El que passa és greu i s’ha de solucionar d’una manera immediata", va resumir.

Alonso té clar quin és el camí a seguir. "Estem confonent les coses: hem de generar la nostra energia a través de la defensa i no a través de l'atac", va sentenciar.

540x306 Thomas Heurtel / ACB PHOTO Thomas Heurtel / ACB PHOTO

El club descarta incorporar Tyrese Rice

Com ha repetir una i mil vegades el Barça Lassa descarta incorporar Tyrese Rice, que encara té contracte amb el club i que actualment s'entrena amb el filial. "No hi ha cap opció que jugui amb el primer equip. No crec que el problema sigui ell. A l'estiu va tenir quatre ofertes d'equips d'Eurolliga i no en va voler acceptar cap. Esperem trobar una solució i que pugui trobar equip. Espero que no vulgui estar tota la temporada aquí perquè seria un desprestigi per a ell", va explicar Rodríguez a RAC1.