Amarg epíleg europeu per a l’Spar Citylift Girona

Un Spar Citylift Girona molt minvat físicament es va acomiadar ahir de l’Eurocup amb una derrota contundent a la pista del BLMA Montpeller (98-69). L’equip gironí va viure un malson a la sorollosa i diminuta pista d’un rival molt superior. Les gazelles no van donar cap opció i van assegurar-se la classificació per disputar la final de la segona competició europea. El seu adversari serà el Nadezhda rus, que va tornar a superar l’Schio italià (67-62).

Durant tota la temporada l’equip gironí ha anat superant amb caràcter i orgull adversitats en forma de lesions o de marxes inesperades, però ahir va arribar al seu límit. Les vuit jugadores es van esprémer per intentar un miracle que no va arribar. Ja sense Nadia Colhado, que va ser operada després del partit d’anada, Keisha Hampton (21 punts) o Laia Palau (11 punts, 6 assistències i 4 rebots) van ser algunes de les jugadores de l’equip gironí més destacades en una nit amarga que no entela una trajectòria històrica. Mai un equip del bàsquet femení català havia arribat tan lluny en un competició europea. Gairebé 100 aficionats de l’Uni Girona van viatjar fins a Latas per animar sense descans un equip català que ha arribat massa just d’efectius al tram final de la temporada. La seva connexió amb les jugadores és la gran notícia d’una campanya que, quan passi el temps, s’explicarà en majúscules.

La punteria local, decisiva

Animada per la verticalitat de Gabby Williams, la posada en escena de l’Spar Citylift Girona va ser esperançadora. El primer quart va ser igualat (25-17), però el rival francès va sentenciar l’eliminatòria en un segon període molt ofensiu. El Montpeller va anotar 10 dels 16 triples que va intentar per construir-se una diferència de 26 punts (55-29). La superioritat interior es va traduir en tres faltes personals. Keisha Hampton i Julia Reisingerova, per exemple, van arribar al descans amb tres infraccions cadascuna. Les 12 pilotes perdudes i els baixos percentatges de tir no van ajudar el conjunt visitant, que va marxar al vestidor amb un desavantatge de 25 punts (55-30).

Tot i el cop moral, l’Spar Citylift Girona no va abaixar els braços i va protagonitzar diferents intents de remuntada amb més coratge que encert. El Montpeller, però, no es va deixar sorprendre pels canvis defensius del conjunt gironí i va acumular una renda de 35 punts al final del tercer període (79-44). L’últim quart del partit, l’únic que es va poder endur l’Spar Citylift Girona, va tenir poca transcendència i el Palau d’Esports de Latas, un petit municipi occità de tan sols 16.000 habitants, va començar a celebrar una classificació històrica, ja que mai abans havia arribat a la final de l’Eurocup. El triomf de l’equip entrenat per Thibaut Petit reforça la trajectòria d’un grup de jugadores franceses que estan aixecant la veu en el bàsquet internacional.