L'angoixa s'apodera del Divina Seguros Joventut (93-96)

Alarma a Badalona. El Divina Seguros Joventut ha perdut contra el Movistar Estudiantes (93-96) i ja acumula vuit derrotes consecutives. La Penya ha jugat molt angoixada i ha tornat a fer un partit molt irregular.

Diego Ocampo ha tingut la baixa de Sergi Vidal per una tendinitis a l'adductor.

El Movistar Estudiantes ha dominat amb autoritat el rebot. A més, ha comptat amb un encertat Sylven Landesberg, que ha dominat el partit amb 28 punts. La producció dels jugadors de la seva banqueta ha estat molt superior a la dels locals.

La Penya ha arribat a tenir un avantatge de 10 punts durant el segon període, però el Movistar Estudiantes ha sabut reconduir la situació abans del descans (46-46). L'equip visitant ha obert una escletxa d'onze punts durant el tercer període. El conjunt verd-i-negre no s'ha rendit, però les seves accions no han tingut la continuïtat necessària per protagonitzar una remuntada. Els nervis han jugat una mala passada a la Penya.

"És una derrota molt dura, però és el que hi ha. Semblava que teníem el partit controlat, però no l'hem tancat", ha explicat Albert Ventura en declaracions a Ràdio Ciutat de Badalona.

Nicolás Laprovittola ha estat el màxim anotador local (20 punts). "Totes les derrotes fan mal i més en la situació en què estem nosaltres. Crec que s'ha notat un canvi en l'actitud de l'equip, però hem d'evitar algunes errades", ha opinat el base. "No ens hem d'escapar de la pressió i hem de saber jugar amb ella", ha afegit.