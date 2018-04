El millor Divina Seguros Joventut de la temporada agafa embranzida (84-56)

Festa grossa a Badalona. El millor Divina Seguros Joventut de la temporada va passar per sobre del RETAbet Bilbao Basket (84-56) i va sumar la seva tercera victòria en els últims quatre partits. L'equip verd-i-negre, que li va recuperar un 'basket average' negatiu de 25 punts a un rival directe en la lluita per evitar descens, ha agafat embranzida. El conjunt català va abandonar l'última posició de la classificació ja que el Reial Betis Energía Plus va perdre contra el San Pablo Burgos (96-101).

L'exhibició de Nico Laprovittola (22 punts, 10 assistències i 6 faltes rebudes) va tornar a ser definitiva. El base va ser acomiadat amb crits d'MVP, MVP. A més, Tomasz Gielo va anotar 18 punts. "Hem fet un partit molt bo. El repte de salvar l'equip és molt complicat, però ara estem disfrutant amb el nostre joc", va assegurar en declaracions a Ràdio Ciutat de Badalona.

"Som capaços de tot. Veníem d'una bona dinàmica i hem fet pràcticament una cosa impossible, recuperar el 'basket average'. Nosaltres i la nostre afició hem cregut en la feina que estàvem fent", va dir Xabi López-Arostegui. "Fins al final del partit no hem pensat en el 'basket average', però estem molt contents per haver-lo recuperat", va opinar Patrick Richard. "Estem molt contents. Teníem clar que volíem guanyar, però no ens imaginàvem recuperar el 'basket average'. És una victòria doble. Molta gent ens va donar per morts abans de temps i aquest equip és una pinya. Ens queden sis finals", va analitzar Albert Ventura.

Carles Duran va analitzar en roda de premsa el triomf de la Penya. "El Palau Olímpic ha entès com estem i ens ha ajudat. Hem sortit amb bona mentalitat, fent bé les coses. La defensa ens ha ajudat. Ens queden sis partits i el camí encara és llarg", va dir el tècnic. "Per a nosaltres cada victòria és vital. L'equip no ha deixat de fer bé les coses. El més important és no obsessionar-nos amb la classificació i amb el calendari. Tinc la sensació que hem inflat el flotador. La gent creu que ho podem tirar endavant", va afegir.

"Li havia dit als meus ajudant que quan quedessin menys de 5 minuts em recordessin el 'basket average'. És aleshores quan hem començat a parlar de la diferència de punts amb els nostres jugadors", va explicar l'entrenador. "Guanyar et va somriure, però l'equip porta treballant bé des del primer dia. Aquest equip fa molt bé les coses per competir. L'equip ha patit molt i ara veu la llum. Els jugadors hi estan anant com a bojos", va reconèixer.

La primera part de l'equip verd-i-negre va ser brillant i durant dos quarts va oblidar la seva condició de cuer. El RETAbet Bilbao Basket va començar el partit molt desencertat. L'equip basc, que va fallar 16 dels primers 18 tirs que va intentar, tan sols va poder anotar 4 punts en els primers 12 minuts de joc. Animada pel seus bons percentatges de tres, la Penya es va construir una diferència de 21 punts (37-16) durant un segon període que va acabar una millora visitant (37-24).

El rival de la Penya va fiar la seva sort a les accions d'Àlex Mumbrú al pal baix. Un parcial de 16-0, però, va disparar les opcions del Divina Seguros Joventut, que va tancar el tercer període amb una diferència de 25 punts i va començar a pensar en el 'basket average' (61-36).

La renda local va arribar a ser de 27 punts (63-36) a l'inici del quart període, quan els dos equips va tenir clar qui seria el guanyador del partit i van començar a pensar en la diferència de punts final. Nico Laprovittola va anotar 11 dels seus 22 punts en un últim quart memorable. Al final, 84-56.

"Hem jugat un partit molt dolent, hem jugat sense concentració i hem comès massa errades", va analitzar Veljko Mrsic. L'entrenador del RETAbet Bilbao Basket tan sols va destacar la feina en el rebot ofensiu dels seus jugadors.



Un total de 4.308 espectadors van veure el triomf de la Penya en directe.