El Barça Lassa no bada a Saragossa (86-99)

El Barça Lassa no ha badat a la pista del Tecnyconta Saragossa (86-99). Joan Carles Navarro ha anotat 15 punts en 16 minuts i ha estat el màxim anotador d'un equip blaugrana que ha fet 24 assistències. Rakim Sanders, que ha estat clau en el tercer període, i Kevin Seraphin han fet un partit molt complet contra un rival que ha aconseguit arribar al descans amb un desavantatge de tan sols quatre punts (40-44).

"No hem començat tan bé com volíem i el rival ha tingut més ritme. Hem intentat tenir estabilitat. Ells han aguantat molt bé, però quan hem aconseguit trencar el partit al començament del tercer quart, ells han notat la baixa de Sergi Garcia. Estem contents perquè, per a nosaltres, sempre és difícil competir en una pista com aquesta", ha dit Sito Alonso, que ha tornat a descartar Sasha Vezenkov i Rodions Kurucs, que ha jugat amb el filial.

El pròxim partit del Barça Lassa serà divendres, quan rebrà el Fenerbahçe.