El Barça Lassa no s'arronsa a València (85-86)

El líder de la Lliga Endesa no es va arronsar a la Fonteta. Un sòlid Barça Lassa va superar el València Basket (85-86) i es manté invicte al capdavant de la classificació. Tot i que es va situar a quatre punts de distància durant diferents fases de l’últim període, l’equip taronja va ser massa irregular en un partit de màxima exigència. “Guanyar a València sempre és important. Per a nosaltres és important guanyar fora. Jaka Blazic és un jugador que fa moltes coses. A més, durant tota la setmana motiva la resta amb la seva actitud. És un noi especial i té molta experiència. És un dels jugadors que tot entrenador busca i necessita”, va opinar Svetislav Pesic, entrenador del Barça Lassa. “Les dues victòries consecutives ens han animat. El València Basket ha jugat bé, però nosaltres hem aconseguit una victòria important a una pista difícil”, ha afegit Jaka Blazic, que va acabar amb 17 punts, 6 rebots i 5 faltes perdudes.

Els altres protagonistes de la victòria blaugrana van ser Chris Singleton, que va anotar 20 punts, i Kevin Pangos, que va sumar 14 punts i 5 assistències. “Ells han estat encertats en els tirs dels últims segons i això ha estat definitiu. Hem d’aprofitar una experiència com la d’avui per seguir creixent”, va analitzar Jaume Ponsarnau, entrenador del València Basket.

El Barça Lassa va començar molt concentrat i es va saber construir una diferència d’onze punts al pavelló de la Fonteta (7-18). Un parcial de 13-0 va capgirar la situació (20-18). L’aparició de Jaka Blazic va provocar la segona accelerada visitant, que es va produir durant un segon quart en què el Barça Lassa va dominar el rebot i en què el València Basket no va estar encertat en el llançament exterior (33-41).

La punteria en el tirs de tres punts i un inspirat Chris Singleton van mantenir el Barça Lassa per davant en el marcador contra un València Basket molt lluitador. L’equip local va ajustar el marcador (73-77), però mai va tenir prou continuïtat com per capgirar-lo. Quatre tirs lliures de Kevin Pangos i un triple de Chris Singleton a 37 segons del final van sentenciar el triomf visitant (75-84).