Albert Ventura: "Ens preocupa més l'aspecte físic i mental que el coronavirus"

260x366 Albert Ventura, capità del Joventut de Badalona / DAVID GRAU / ACB PHOTO Albert Ventura, capità del Joventut de Badalona / DAVID GRAU / ACB PHOTO

Albert Ventura va néixer unes setmanes abans dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992, on Michael Jordan va ser una de les grans estrelles. Aquests dies de confinament ha aprofitat per veure The last dance, un documental que resumeix les seves fites més destacades. Tota inspiració és benvinguda per al capità d’un Joventut de Badalona que aquest dimecres obre la fase final de la Lliga Endesa contra el Barça.

Com arriba l’equip verd-i-negre a aquesta fase final de València?

Al principi ens va costar, però ara veig l’equip bastant bé. Hem treballat amb la il·lusió d’arribar-hi en un bon moment de forma. La feina dels últims dies ens ha fet sorgir alguna petita molèstia, però som un equip jove i tenim moltes ganes de fer bé les coses a València.

Cadascú va passar el confinament com va poder. A vostè com li va anar?

El primer mes i mig va ser molt llarg i dur, però després la situació va anar millorant. Quan vam poder començar a entrenar-nos l’estat d’ànim va anar canviant a millor. Després d’estar dos mesos tancats a casa, trobar sensacions sobre la pista va ser una feina progressiva. A poc a poc vam anar afegint ritme.

Què li sembla el format escollit per acabar aquesta Lliga Endesa?

És diferent d'una pretemporada, en què tens set o vuit partits abans per anar ajustant el teu nivell. Aquí comences a competir i des del primer moment és molt exigent, ja que cada dos dies tens un partit de màxima dificultat. És un format diferent, estrany, que exigeix una mentalització total des del primer moment. Crec que és un format atractiu, però serà dur jugar cinc partits en vuit dies. Suposo que el quart i el cinquè, quan ja portarem a sobre una càrrega de minuts, seran més complicats. Mai hem jugat cinc partits d’aquesta exigència en un espai de temps tan curt.

Amb un format clàssic, el Barça i el Madrid serien els grans aspirants, però ara les opcions de la resta d’equips augmenten. Hi està d’acord?

Sí, la Lliga està més oberta. Tenim més opcions de guanyar un equip com el Barça a partit únic que en una eliminatòria de cinc partits. Això fa que la competició sigui molt atractiva, maca de veure per a l’espectador. Volem fer un bon paper sense posar-nos cap límit. Espero que les lesions no apareguin i que tothom puguem disfrutar d’aquesta fase final.

Tenen neguit?

Evidentment. No pensem en la possibilitat de lesionar-nos, però són molts partits en pocs dies, sortint d’un període d’inactivitat... Tot és nou i diferent. Jugarem sense por, però l’exigència física i mental serà molt gran. Pel que fa al coronavirus, el protocol que ha preparat l'ACB està a l'altura i em fa la sensació que el risc de contagi és mínim. Als jugadors ens preocupa més l’aspecte físic i mental que el coronavirus.

Vostès hi arriben amb dues baixes importants, la de Tony Wroten i la de Luke Harangody.

Sí, són dos jugadors importants per a nosaltres perquè ens aportaven moltes coses, però hi arribem amb un grup motivat i amb un equip de joves disposat a fer les coses bé.

El primer partit és un derbi...

Sí, jugar contra el Barça serà maco i divertit. Un equip com la Penya sempre té moltes ganes de fer-ho bé contra el Barça, és un rival al qual sempre li tenim ganes. Tenim set jugadors del planter i això sempre és una motivació extra. El Barça és un equipàs fet per guanyar l’Eurolliga i amb una plantilla molt extensa. Serà un partit complicat. Ells són un dels favorits al títol, però intentarem generar-los problemes.

Vostè és un jugador que transmet molta energia quan juga. Com portarà això de competir sense públic?

Serà una sensació estranya. L’ambient serà fred i se sentirà tot sobre la pista. El públic t’anima i fa pressió, és un factor més que influeix. Està clar que a tots ens hauria agradat jugar amb públic, però com que no es pot ens hi haurem d’intentar acostumar ràpid. No recordo haver jugat mai un partit sense espectadors, només als entrenaments.

Quina importància pot tenir la part mental en una recta final tan atípica com aquesta?

Molta. Quan va arribar l’aturada jo no estava jugant bé i el break em va anar bé per agafar-me un moment de pausa, però no m’imaginava que s'allargaria tant. He cuinat molt, he mirat coses a Netflix, he jugat a la Play... i m’he avorrit. La situació m’ha fet reflexionar. T’adones que la vida et pot canviar en un moment i et replanteges coses. Aprens a valorar coses tan simples com poder sortir al carrer.

Superada la crisi sanitària, arriba l’econòmica. Com pot afectar?

Estem preocupats. La crisi econòmica afectarà tota la societat i, per tant, també la gent del món de l’esport. És normal. Si tothom pateix, nosaltres també ho farem. Intentarem estar a l’altura perquè la situació és complicada i exigeix sobreesforços.