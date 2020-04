Carles Jódar: "No em cauen els anells per repartir menjar, tot el contrari"

260x366 Carles Jódar durant un repartiment de Mengem Bages / ARA Carles Jódar durant un repartiment de Mengem Bages / ARA

Després de sis anys fent-se càrrec de les retransmissions del Baxi Manresa a Ràdio Manresa (Cadena SER), Carles Jódar s'ha reinventat i està repartint productes de Mengem Bages a persones vulnerables.

Com ha sigut aquesta metamorfosi?

De cop i volta tot ha canviat. Jo treballo per a Gedi, una cooperativa de treball i d'iniciativa social que és sòcia de Frescoop, que es dedica a l'alimentació. Al mateix temps en què m'he quedat sense retransmissions de ràdio perquè la Lliga Endesa de bàsquet està aturada, s'ha produït un augment de la demanda a domicili de Mengem Bages. Es tracta d'un projecte que busca promoure el producte de proximitat, de temporada i de petits productors. Amb aquesta crisi, aquest estil de productes s'han revaloritzat i això fa que Mengem Bages tingui més necessitats logístiques. He recuperat un ofici que ja havia fet en el passat, el de repartir a domicili. No em cauen els anells per repartir menjar, tot el contrari.

No li fa por sortir al carrer?

Estem a primera línia i això fa una mica de respecte, però donem un servei que és imprescindible per a molta gent gran que no pot sortir al carrer. Hi ha molts fills que fan la compra als pares i nosaltres la distribuïm. Entre els nostres clients hi ha molta gent amb falta de mobilitat, i en una situació així el nostre servei és clau. Estic tot el dia al carrer i això fa respecte, no tant per mi sinó per si li encomano el virus a algú, però som molt rigorosos amb les mesures de seguretat. Això, però, és una altra dificultat logística que fa que tots els processos siguin més lents.

Li ha costat adaptar-s'hi?

A mi no em ve de nou i en aquesta vida m'he dedicat a fer mil coses. M'he dedicat a serveis socials, a centres d'educació, a llars d'infants, a webs, a fer retransmissions de bàsquet... Ara estic encantat de la vida de fer aquests repartiments. Fa 25 anys que treballo per a Gedi i una de les seves característiques és que creen molts projectes i els socis i treballadors estem disposats a activar el que calgui en cada moment.

Troba a faltar la ràdio?

Sí, perquè m'apassiona. Trobo a faltar la ràdio, però això no vol dir que no estigui gaudint del que faig ara. Cada cosa que faig la faig amb passió, tot i que segurament la ràdio és la cosa que més m'agrada. No tinc ni idea de quan podré tornar a fer ràdio, ara mateix no em preocupa perquè no depèn de mi.

No està fent retransmissions, però no està deixant d'innovar aquests dies.

Sempre estem pensant en quins formats podem innovar. Estem aprofitant el confinament per provar coses específiques per a cada xarxa social. Es tracta de continuar sent actiu i experimentar amb YouTube, Instagram o Twitter. Són projectes que obrim i que no sabem on ens portaran.

¿Li preocupa com pot afectar aquesta crisi a clubs modestos com el Bàsquet Manresa?

Sí, em preocupa perquè la sensació d'incertesa és tan gran que et deixa un regust de preocupació. No sé què passarà i com afectarà tot això al Baxi Manresa. No sé com serà el món d'aquí tres setmanes. El Baxi Manresa és un element d'identitat col·lectiu de la ciutat, com també ho és el Teatre Kursaal. Que difícil és tot aquests dies!

¿Creu que la competició de bàsquet es podrà reprendre?

Ens hem d'ocupar de les coses que depenen de nosaltres i acceptar les que ens venen imposades. ¿La Lliga Endesa? Jo dubto que aquesta lliga es pugui acabar, i el setembre em queda molt lluny. Aquesta situació m'està fent pensar en la situació de molts jugadors estrangers que estan passant el confinament sols, lluny de les seves famílies.