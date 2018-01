La irregularitat condemna la Penya (101-94)

Gerro d’aigua freda. El Divina Seguros Joventut va malbaratar una bona oportunitat de sumar una victòria important i va perdre a la pista del Movistar Estudiantes el partit ajornat de la primera jornada (101-94). La Penya no va poder endur-se un enfrontament contra un rival directe que va arribar a dominar per 18 punts de diferència i va tornar a Badalona amb la sensació d’haver merescut un premi millor. Sylven Landesberg(33 punts) va dinamitar les aspiracions d’un equip verd-i-negre que, com durant tota la temporada, va tornar a pecar d’irregular. La bona feina de Maalik Wayns, que va reaparèixer amb 23punts, i Sergi Vidal, que en va sumar 16, es va quedar sense recompensa.

La posada en escena del Divina Seguros Joventut després del descans va ser memorable. El cos tècnic de l’equip verd-i-negre portava molt ben preparat el partit i això li va donar un avantatge tàctic en un moment clau. La Penya va arribar a tenir una renda de 18 punts (43-51), però tal com li ha passat un grapat de vegades aquesta temporada l’escena li va produir vertigen. Els jugadors van canviar de xip i van passar de jugar amb ambició de guanyar a fer-ho amb por per no perdre.

El Movistar Estudiantes es va adaptar millor a la nova situació i va capgirar el marcador amb fe i coratge. Quan perdia per tres punts de diferència, Maalik Wayns va forçar la pròrroga amb un triple a deu segons del final (81-81). En els temps extra, els locals van ser molt superiors.

400 entrades per veure el Madrid

El Palau Olímpic de Badalona acollirà demà (18 hores) el partit contra el Reial Madrid, líder de la Lliga Endesa. El club verd-i-negre avisa que només queden 400 entrades disponibles.