El jugador del Khimki Tyler Honeycutt se suïcida després d'un tiroteig amb la policia a Los Angeles

El jugador del Khimki rus Tyler Honeycutt ha mort aquest dissabte a la ciutat de Los Angeles després d'un tiroteig amb la policia a casa seva, al barri de Sherman Oaks. Es desconeixen els motius pels quals l'aler s'ha enfrontat a la policia. Segons alguns mitjans nord-americans hauria sigut la mare de Honeycutt qui hauria trucat a la policia en considerar que el seu fill estava actuant "de manera erràtica" i, quan la policia s'ha dirigit a l'apartament del jugador, aquest els hauria rebut a trets. Finalment la casa ha sigut presa per un comando de les forces especials SWAT, que s'ha trobat el cos de Honeycutt sense vida després d'haver-se suïcidat.

UPDATE: Regarding last nights Officer-Involved Shooting in Van Nuys Division, it appears as if the suspect was not struck by any officer’s gunfire. The suspect appears to have sustained injures consistent with a self-inflicted gunshot wound.