Un laboriós BAXI Manresa perd a la pista del Montakit Fuenlabrada (94-89)

El Montakit Fuenlabrada ha aconseguit la cinquena victòria davant un BAXI Manresa que no ha tirat la tovallola en cap moment. Els madrilenys, encapçalats per un pletòric Paco Cruz i un sòlid Tomás Bellas, han arribat a guanyar de 13 punts (61-48, min. 25). Però el Manresa ha remuntat i la igualtat s'ha mantingut fins al final, quan una cistella de Cruz al final de la possessió ha sentenciat el partit.

Els triples han sigut els grans protagonistes del primer quart. Toolson, Vene i Doellman s'han encarregat de posar el 6-6 inicial (min. 2). Cruz i Lalanne mantenien la igualtat amb les seves cistelles, fins que un 3+1 de Toolson ha avançat els visitants (10-14, min. 4). De nou apareixien els triples, ara de Cruz, Renfroe, Eyenga i Cruz (21-19, min. 7). Un 2+1 de Nogueira i un altre triple de Cruz donaven un avantatge de 5 punts als locals, que s'ha mantingut fins al final del quart.

Després d'un quart tan marcat per l'atac ha quedat clar que els entrenadors dels dos equips han demanat intensificar les defenses. Això s'ha traduït en un joc més travat i amb més pèrdues.

A la tornada del descans, un triple de Vene i una cistella de Cruz han ampliat la diferència (51-41). Bellas, Cruz i Vene no han fallat, han anotat 8 punts consecutius i han establert la màxima diferència del partit, de 13 punts (61-48, min, 25).

El Manresa intentava no despenjar-se i Cruz la tornava a clavar de tres (66-54, min. 27). Sakho i Lundberg s'han encarregat de salvar el BAXI (66-61, min. 28). Els tirs lliures han ajudat el Fuenlabrada, però Gintvainis, amb una bomba espectacular, i un concentrat Sakho, han permès al BAXI continuar acostant-se en el marcador (72-67).

Un triple de Toolson ha posat el Manresa a només dos punts (74-72, min. 32). Doellman encara acostava més els visitants amb un 2+1 (78-77, min. 34). Clark ha permès que el Fuenlabrada es mantingués per davant, però el BAXI no ha desistit.

El Manresa ha desaprofitat fins a cinc possessions per posar-se al davant. Finalment, dos tirs lliures fallats per Sakho a falta d'1.43 per al final han donat al Fuenlabrada la finestra que necessitava per aferrar-se a la victòria. A falta de 33 segons, Cruz ha anotat un dels dos tirs lliures i finalment s'ha lluït amb una cistella al final de la possessió (92-89, min. 40). Faltaven 11 segons i el Manresa ja no ha pogut donar la sorpresa. Una antiesportiva final de Renfroe ha permès a Bellas anotar dos tirs lliures més que han deixat el marcador en 94-89.