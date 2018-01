El planter de la Penya torna a regnar a l'Hospitalet

El bressol del bàsquet segueix funcionant. El Divina Seguros Joventut ha superat el Barça Lassa (77-74) i s'ha proclamat campió del Torneig Júnior Ciutat de l'Hospitalet. La Penya, que acumula cinc títols en nou finals, ha recuperat un desavantatge de nou punts. Arnau Parrado, que ha anotat 12 dels seus 23 punts en el quart període, ha tingut un protagonisme clau en el triomf verd-i-negre. L'última victòria badalonina en el prestigiós campionat data del 2013 amb un equip en què hi havia jugadors com Alberto Abalde i José Nogués. Gerard Gomila va anotar 25 punts en la final contra el Madrid.

La final ha estat plena d'alternatives. Luka Samanic, que ha sigut designat millor jugador del torneig (MVP), ha sigut també el màxim anotador d'un Barça Lassa (27 punts) que ha tingut la reedició del títol a tocar. L'equip entrenat per Marc Calderón, que ha fallat 24 dels 29 triples que ha intentat, ha disposat d'un últim atac per forçar la pròrroga, però el base Pavle Titic ha errat un llançament des de més enllà de 6,75 metres.

Tot i comptar amb la baixa de Pedro Barros, l'equip entrenat per Dani Miret ha competit molt bé en una final en què no s'ha donat mai per vençut i ha recuperat un desavantatge de nou punts. El seu últim quart ha sigut brillant (20-11). La Penya ha igualat el marcador a dos minuts del final i ha sabut jugar els atacs decisius amb menys nervis i més encert que el rival.

540x306 DS9dhbyU8AAlpk- / Nicola Zizic, durant la final DS9dhbyU8AAlpk- / Nicola Zizic, durant la final

Samanic, MVP del torneig

El cinc ideal del torneig, que una vegada més ha reunit molts 'scouts' de la NBA, ha sigut el següent: Luka Samanic (Barça Lassa), Joel Parra (Divina Seguros Joventut), Theo Maledon (ASVEL), Biram Faye (Herbalife Gran Canària) i Morgan Stilman (Unicaja). Álex Navas (Torrons Vicens CB Hospitalet), per la seva banda, ha sigut el guanyador del concurs de triples.