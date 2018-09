David Broncano com a mestre de cerimònies i el raper Arkano com a artista convidat. La Lliga Endesa 2018-19 es va presentar a Madrid amb una evident intenció d'apostar per la seva audiència més jove. Per vuitena temporada seguida, l'empresa energètica donarà nom a una competició que compta amb molts atractius esportius.

"Volem despertar l'aficionat amb una competició que està feta de veritat i que assegura bàsquet del bo. La Lliga Endesa ens ha de servir per intuir el camí que volem agafar", va explicar Antonio Martín, president d'una ACB que aspira a consolidar la seva aliança televisiva amb Movistar. El millor partit de cada jornada serà emès els diumenges a les 19.15 hores per #Vamos, el nou contenidor esportiu de la televisió de pagament. "Al principi teníem dubtes sobre la conveniència de donar-li nom a la competició, però vam decidir-nos perquè transmet uns valors amb els quals ens sentim molt còmodes, com el treball en equip, l'esforç i el lideratge. Al final s'ha demostrat com una decisió molt encertada amb la qual ens sentim molt còmodes. Hem superat els problemes que hem tingut i estem absolutament compromesos amb aquest patrocini", va assegurar José Bogas, conseller delegat d'Endesa.

Els promotors de la Lliga Endesa estan convençuts que aquesta edició ha de servir per rellançar la competició i preveuen un torneig amb més al·licients que de costum ja que alguns dels clubs amb el pressupost més baix han aconseguit fer projectes interessants, com és el cas del Divina Seguros Joventut o el Baxi Manresa.

Els problemes d’identificació de l’aficionat no preocupen en excès. Joan Carles Navarro, Àlex Mumbrú i Sitapha Savané van rebre un homenatge de comiat durant la gala. El capità blaugrana, que va estar acompanyat per Albert Soler i Nacho Rodríguez, va ser aplaudit durant una bona estona pels assistents a la gala. "Molts d'aquests jugadors van començar a fer bàsquet per culpa teva", li va deixar anar Broncano. Adam Hanga, que encara estarà de baixa unes sis setmanes, Xabi López-Arostegui, Justin Doellman i Moussa Diagne van ser els representants del Barça Lassa, el Divina Seguros Joventut, el Baxi Manresa i el MoraBanc Andorra. L'equip blaugrana, que aquest dimecres presentarà sis jugadors de cop al Palau Blaugrana, disputarà divendres la semifinal de la Supercopa Endesa contra el Kirolbet Baskonia, un rival que li porta avantatge en lanpreparació i que manté moltes peces de l’any passat. L'altra eliminatòria la jugaran el Monbus Obradoiro, l'amfitrió, i el Reial Madrid. La final i el concurs de triples estan programats per dissabte.

Reunió a Madrid

Els representants dels 18 clubs de l'ACB van aprofitar la gala de presentació per reunir-se a la seu d'Endesa a Madrid, on van analitzar el nou escenari jurídic sense Esther Queraltó, que ha canviat el món bàsquet pel futbol i ara és assessora de la RFEF. L'organització prepara, a més, la reestructuració d'alguns departaments interns per adaptar-los a les noves necessitats estructurals.