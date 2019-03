Ment neta i partit perfecte: la recepta de Pesic per al clàssic

El Reial Madrid i el Barça Lassa disputaran aquest diumenge (19.30 hores, #Vamos) el cinquè clàssic de la temporada, un partit clau en la lluita per acabar la temporada regular de la Lliga Endesa en primera posició. L’equip blaugrana, que té una victòria d’avantatge, es va endur el partit de la primera volta per una renda de 17 punts de diferència (86-69). Svetislav Pesic tindrà les baixes de Kevin Seraphin i Ádám Hanga, i Pablo Laso la de Gabriel Deck. Rudy Fernández, a més, es va lesionar divendres.

“És un partit complicat contra un rival que ve de perdre contra el Baskonia. Ens jugarem, segurament, el primer lloc. Si som capaços de guanyar, tindrem dues victòries de marge i el 'basket average'. No hem de pensar en què pot passar si perdem. Hem d’estar els 40 minuts preparats per disputar una gran batalla”, recorda Pierre Oriola, aler pivot del Barça Lassa. El jugador de Tàrrega no espera grans novetats tàctiques. “Els dos equips ens coneixem molt. Quan jugues tants partits contra el rival, és difícil fer coses noves, però el factor mental serà important. El fet d’haver guanyat tres dels quatre precedents és important. Després de la final polèmica de la Copa del Rei, ells jugaran amb ganes i el pavelló estarà ple”, opina.

“Haver guanyat tres dels quatre precedents sempre és millor, especialment contra un equip com el Reial Madrid. El passat no existeix, però pot ajudar pel que fa a la confiança dels jugadors de l’equip. Només amb confiança no es pot guanyar, hem de tenir la ment neta i fer molts coses perfectes”, avisa Pesic, que situa la defensa de la transició i el control del rebot com a aspectes clau.

L’estat físic dels dos equips no és òptim, però Pesic li treu importància. “No puc dir que estem preparats al 100%, serà un repte per a nosaltres. Juguem molts partits i alguns jugadors necessiten descans. D’altres arrosseguen molèsties físiques”, assegura el tècnic serbi, que va donar descans divendres als seus jugadors. “Som conscients de la importància del partit i seguim depenent de nosaltres per acabar primers”, recorda Laso.

Pesic va criticar la norma de l’ACB que obliga els equips a fer la convocatòria un dia abans del partit. “Ara hem de preguntar no només quan juguem sinó quan podem entrenar i qui podrà jugar l’endemà. És una norma que no existeix a cap altre lloc”, critica el preparador.

651x366 Carles Duran i Nico Laprovittola / MARTA PÉREZ / EFE Carles Duran i Nico Laprovittola / MARTA PÉREZ / EFE

Duel clau de la Penya a València

El Divina Seguros Joventut visita el València Basket (19.30 hores, Movistar Deportes) en un partit en què hi haurà en joc la quarta posició. “No sé si estem en el millor moment, perquè hem tingut circumstàncies poc favorables com les lesions, però el nucli dur de l’equip té molt clar quin és el camí que ha de seguir i les incorporacions estan ajudant a reforçar la nostra idea”, opina Carles Duran, entrenador de la Penya.