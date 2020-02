La progressió del València Basket inquieta el Barça

Vuit dies abans de veure’s les cares a la Copa del Rei de Màlaga, el València Basket i el Barça s’enfronten aquest dimecres (21 hores, DAZN) a l’Eurolliga. El partit de la Fonteta serà el quart duel directe d’aquesta temporada entre els dos equips. Després de set partits de baixa, Jaume Ponsarnau recupera Mike Tobey, però tindrà les baixes de Sam Van Rossom i Jordan Loyd. Svetislav Pesic, per la seva banda, no podrà comptar amb Cory Higgins, que es va quedar a Barcelona. “Sabem com és de difícil jugar a València. No només per a nosaltres, sinó per a tots els equips de l’Eurolliga. Tenen un ambient meravellós, en què tots els aficionats donen suport al seu equip sense parar. Això dona al València un impuls més. Serà un partit contra un equip amb talent, sobretot per atacar. Van jugar un partit excel·lent contra el Panathinaikos, fent un dels millors jocs que he vist aquesta temporada. Esperem un equip molt motivat, però també tenim les ganes de guanyar i estem preparats i contents de tenir un nou repte i l'oportunitat de mostrar la nostra qualitat”, diu el tècnic serbi.

Víctor Claver recorda l’evolució que ha experimentat el València Basket. “Els dos partits que hem jugat contra ells aquesta temporada a casa van anar bé, però ara estan en un moment millor, sobretot a l’Eurolliga. Estan en posicions de play-off i estan jugant bé”, reconeix l’aler valencià.