Un segon quart letal impulsa el Barça contra el Zenit

El Barça de bàsquet va completar un dijous perfecte per als aficionats culers. L’equip blaugrana va superar amb solvència el Zenit de Sant Petersburg (90-72) i va obrir una escletxa de dos partits amb el Maccabi, que va perdre contra el Reial Madrid. Un segon quart letal va acabar amb les aspiracions del rival rus en una nit en què Nikola Mirotic no va poder acabar el partit perquè va patir una punxada muscular. Les 22 assistències i els 17 triples dels locals van impulsar el conjunt culer, que no va badar i va saber gestionar la situació amb autoritat. Malcolm Delaney i Kyle Kuric es van combinar per anotar 42 punts. Thomas Heurtel va reaparèixer a l’Eurolliga sumant 8 punts i 7 assistències.

Després d’un primer període igualat en què el Zenit va dominar el rebot (21-21), el Barça va trobar el ritme de partit contra un rival rus que es va quedar sense Colton Iverson. L’allau ofensiva de l’equip blaugrana durant el segon període (32 punts) va ser difícil de seguir per al conjunt entrenat per Joan Plaza, que va tenir problemes per defensar Kuric i Delaney. Entre els dos jugadors exteriors van anotar 36 dels primers 53 punts dels locals (53-35).

Lesió muscular de Mirotic

El Barça va anar per feina i va sentenciar el partit a l’inici del tercer període (65-42), quan el Zenit va utilitzar una defensa zonal per intentar canviar el ritme del partit. La tàctica li va permetre ajustar el marcador (65-51) i protegir millor la seva línia de tres punts, però l’equip rus mai va donar la sensació de poder remuntar el partit i endur-se la victòria del Palau Blaugrana, que va contenir la respiració quan va veure que Mirotic es lesionava. L’aler pivot, que va anotar 15 punts en tan sols 17:09 minuts, se sotmetrà avui a proves mèdiques.

La Penya es reforça amb Tony Wroten

El Joventut de Badalona es va reforçar ahir amb el base nord-americà Tony Wroten per al que queda de temporada. El de Seattle, un jugador polivalent que també pot ocupar la posició d’escorta, arriba procedent de l’Anwil Wloclawek per ocupar el buit que va deixar el veterà Nikos Zisis. Aquesta temporada Wroten ha disputat la Champions League Basketball amb l’equip polonès, en què ha aconseguit de mitjana 15,6 crèdits de valoració, 18,6 punts i 4 assistències per partit.