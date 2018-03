La solidesa d’Heurtel es dispara amb Pesic

Des que Sito Alonso va dir que l’únic fitxatge que s’havia trobat fet era el de Thomas Heurtel, el base francès està jugant el seu millor bàsquet amb la samarreta del Barça Lassa. L’MVP de la Copa del Rei va repartir 13 assistències a la pista del San Pablo Burgos, igualant la seva millor marca i superant els registres de Víctor Sada i Tomás Satoransky, i 11 a la del Monbus Obradoiro. “L’equip està competint amb confiança i no abaixa el cap. Estic jugant prou bé i estic trobant els meus companys sobre la pista”, diu.

Heurtel no amaga que Svetislav Pesic ha sabut tocar la tecla que necessitava el vestidor culer. “Sap liderar molt bé el grup. En aquest equip hi ha molts egos, moltes estrelles, i ell sap gestionar-ho molt bé. Sembla que no controla res i ho controla tot. Et fa sentir a gust a la pista i a fora”, analitza. Tot i que comparteix habitació amb Pierre Oriola, el director de joc està mostrant una gran connexió amb Ante Tomic, el receptor de la majoria de les seves assistències. El pivot croat, que acaba contracte aquest estiu, ha sigut escollit MVP del mes de març a la Lliga Endesa. La seva valoració mitjana ha sigut de 23,75 punts en les quatre victòries de l’equip blaugrana. Superat el virus intestinal que no el va deixar jugar contra el Baskonia, Tomic va reaparèixer a Santiago de Compostel·la amb una bona actuació. “He pogut anotar, agafar rebots i trobar els meus companys en bona posició”, va explicar.

Els despatxos, pendents d’un pivot

“El Barça Lassa juga aquest dijous (19.45 hores, Esport3 i Movistar Deportes 2) a la pista de l’Anadolu Efes. Pesic, que tindrà les baixes de Rakim Sanders, Sasha Vezenkov i Kevin Seraphin, ha convocat Rodions Kurucs i Atou Diagne. El club ja busca un reforç interior per al pivot francès. “Després de l’operació, veurem com queda el genoll i ja decidirem. És millor esperar a divendres per veure com està la situació. Parlarem tots plegats i veurem si hi ha algun jugador al mercat que pugui ajudar l’equip”, analitza l’entrenador serbi.