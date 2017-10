Una victòria per recuperar la tranquil·litat

El Barça Lassa de bàsquet i Sito Alonso necessiten victòries. L'últim projecte de la secció busca retrobar-se amb les bones sensacions de l'inici de temporada després d'una ratxa de quatre derrotes consecutives (tres a l'Eurolliga). Encara a l'octubre i tercers a la taula classificatòria (balanç de 4-1), els blaugranes estan gairebé obligats a guanyar aquest diumenge contra l'UCAM Múrcia (12.30 h, Movistar+) si no volen seguir perdent crèdit. A la banqueta i sobre el parquet del Palau, tant col·lectivament com individualment. "Han estat dies frenètics. Hem pogut guanyar tots els partits, però no ho hem sabut aprofitar. Potser hem pensat que tot seria més fàcil, però això no funciona així", ha comentat l'entrenador madrileny, que ha aportat la recepta per reconduir la petita crisi: "Hem de seguir la nostra línia de treball per sorprendre'ns a nosaltres mateixos i tornar a fer, sobretot pel que fa a intensitat i agressivitat, les coses que depenen de nosaltres".

El vestidor assumeix la situació, l'entén i en fa autocrítica. "Crec que hem perdut una mica la identitat, no estem sent consistents en defensa. En atac sí que és veritat que trobem tirs còmodes i juguem fluid, però la pilota no està entrant en alguns moments. El problema és la consistència al darrere, no estem els 40 minuts actius, com ho vam estar contra el Panathinaikòs o el Baskonia. Aquesta és la clau del nostre moment", ha explicat el pivot Pierre Oriola en la prèvia del partit de Lliga Endesa d'aquest cap de setmana. L'internacional amb Espanya assegura que l'equip ha d'assimilar el seu particular procés d'adaptació. "Equip nou, entrenador nou, projecte nou… Són quatre partits perduts, però si això passés més endavant sí que tindríem un problema. Ara tenim marge de millora, hem demostrat el camí que volem seguir, ho hem fet, i toca tornar a tenir les idees clares i millorar", ha apuntat.

L'UCAM Múrcia és un bon test per examinar aquest Barça Lassa que segueix creixent a marxes forçades i que no podrà comptar amb Rakim Sander i Víctor Claver, que encaren la fase final de la recuperació. Els homes d'Ibon Navarro sumen dos triomfs i tres derrotes en els cinc primers partits del calendari. Més bo ha estat el seu rendiment a la Champions de la FIBA, amb un 2-1. L'última desfeta en la competició estatal contra tot un València Basket (91-93) parla de la competitivitat i del potencial de l'equip dels exculers Vítor Faverani i Brad Oleson, que rebrà un homenatge a l'inici de l'enfrontament.