L’ídol blanc-i-blau exiliat torna a un Cornellà reanimat

Aquest estiu Gerard Moreno va marxar a contracor d’un Espanyol en què s’havia convertit en molt més que un davanter, en la bandera de l’equip. A còpia de gols (39 en tres anys), l’últim gran ídol de l’afició blanc-i-blava es va guanyar el simbòlic adjectiu d’hereu de Raúl Tamudo. El difícil context econòmic del club, però, el va empènyer a tornar al Vila-real, on anys enrere havia forçat sortir per jugar a casa. Aquesta tarda (18.30 h, BeIN LaLiga) s’enfrontarà per primer cop a un Espanyol que, oficialment, no li farà cap homenatge. La rebuda de l’afició es preveu càlida per l’estima cap a un jugador que sempre s’ha significat amb els colors blanc-i-blaus, si bé amb la seva sortida molts seguidors van quedar desencisats.

La resposta del vestidor no va poder ser més contundent: “Que ningú s’enganyi, ell és periquito. A mi només em surt aplaudir-lo. No es mereix ser xiulat, ha donat molt a aquest club, però la gent és lliure de fer el que cregui convenient”, va comentar Víctor Sánchez. Certament, Moreno va arribar a refusar fins a tres vegades l’oferta dels groguets mesos enrere, amb la qual cosa va demostrar el seu compromís. “Ha fet molt per l’Espanyol i m’agradaria que fos ben rebut diumenge. La gent sap apreciar que és un jugador que va fer tot el possible sobre la gespa pel nostre equip”, va afegir Rubi. “L’any passat se’ns esgotaven els qualificatius cap a ell per tot el que era capaç de donar a l’equip”, se suma Javi López. Tots ells reconeixen els seus mèrits, però al vestidor blanc-i-blau també adverteixen que ara caldrà tenir-lo en compte: “Se’l pot aturar deixant-li molt pocs espais, estant molt compactes i amb ajudes entre tots”, apunta Dídac. “Haurem de fer un bon treball defensiu perquè és molt llest. Ha fet molts gols i marca la diferència”, adverteix Naldo, que reconeix que amb la seva sortida “semblava que se’l trobaria a faltar, però l’equip viu un bon moment amb Borja Iglesias”.

Certament, l’Espanyol passa per un moment més bo que el Vila-real, tres punts per sota dels blanc-i-blaus després d’un inici irregular. El davanter gallec, a més, suma dos gols, un més que un Moreno que li va recomanar fitxar per l’Espanyol. “Està encantat que jo sigui el seu relleu. Ens enviem molts missatges, sempre des de l’admiració i l’afecte mutus. Si tenia algun dubte sobre venir, ell me’ls va resoldre en minuts”, va explicar Iglesias, que va coincidir amb Moreno al planter del Vila-real. El perpetuenc, un any més gran, sempre va anar en una categoria superior, però van coincidir en molts entrenaments.

El punta encara segueix adaptant-se a un estadi que té en Moreno i Sergio García els seus màxims golejadors en Lliga, amb 22 dianes. Aquest diumenge un dels dos pot desempatar i recuperar el regnat a Cornellà, que rebrà el perpetuenc amb un ambient força diferent del que va viure el curs passat, quan es van arribar a veure mocadors i xiulets amb Quique Sánchez Flores a la banqueta.

El Vila-real no ha perdut a Cornellà

L’Espanyol va perdre un ídol i un referent sobre la gespa amb la marxa de Gerard Moreno, però amb Rubi ha guanyat un equip que, ara sí, és capaç d’atacar en conjunt i no depèn només de l’olfacte d’un sol jugador. Els blanc-i-blaus, que ja compten amb cinc golejadors diferents en Lliga, enyoren més la persona que no pas el jugador, si bé és cert que tampoc els anirien malament els gols que Gerard va firmar el curs passat. Amb el tècnic maresmenc, fins i tot sense Moreno o un altre puntal com David López, que tornarà aquest cap de setmana després de diversos partits de baixa per lesió, l’Espanyol no depèn de noms concrets, sinó de l’actitud i el rendiment general del col·lectiu, la seva principal arma.

Els blanc-i-blaus han guanyat els tres partits jugats a l’RCDE Stadium, un camp on el Vila-real encara no sap què és perdre: fins ara hi han obtingut sis empats i dos triomfs. L’última victòria espanyolista com a local va ser el curs 2007-08, amb Tamudo com a golejador. El desgast del conjunt de Javi Calleja pel viatge a Rússia per al partit d’Europa League pot jugar ara a favor d’uns blanc-i-blaus, que, al novè intent al seu estadi, voldran enfonsar un submarí que sempre flota a Cornellà.