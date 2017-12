La campiona mundial d'escacs renuncia a renovar el títol a l'Aràbia Saudita

Anna Muzitxuk, la vigent campiona del món d'escacs, ha renunciat a revalidar el seu títol pel fet que la pròxima edició d'aquest torneig se celebrarà a l'Aràbia Saudita. La jugadora ucraïnesa, guanyadora de les últimes dues edicions, protesta contra els maltractaments que viuen les dones en aquell país, una monarquia absoluta.

Muzitxuk exposa que quan ara fa un any va guanyar el títol a Doha, era "la persona més feliç del món dels escacs", però que en aquest moment se sent "molt malament". "Estic preparada per mantenir-me ferma en els meus principis i saltar-me l'esdeveniment, on en uns dies esperava guanyar més diners que en una dotzena d'esdeveniments combinats", assegura la jugadora d'escacs, que reconeix que és una situació "molesta", però no tant com els maltractaments que pateixen les dones en aquell país.

"Per no jugar les regles d'algú. Per no portar abaia [un vestit en forma de túnica llarga que s'utilitza en alguns països musulmans], per no sortir acompanyada d'algú i per no sentir-me una criatura secundària"; per això argumenta Muzitxuk que no hi assistirà. La jugadora d'escacs deixa clar que tornarà a participar en les pròximes edicions d'aquest campionat.