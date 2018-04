Els cants de sirena a Andrés Iniesta

“Ja us n’assabentareu quan toqui”, respon Andrés Iniesta quan li pregunten pel seu futur al Barça. El migcampista manxec s’ha resignat a acceptar que cada vegada que aparegui en públic se li formularà la mateixa pregunta, i ell té decidit que, fins que no s’esgoti el termini per dir-ho al club, al final d’aquest mes d’abril, la resposta oficial seguirà sent la mateixa. Però el cas és que passen els dies i gairebé tothom dona per fet que farà les maletes a l’estiu. Ja només falta que ho digui ell mateix, primer a l’entitat i després en una roda de premsa de comiat.

Només un gir de guió inesperat faria que Iniesta es quedés al Barça. Una possibilitat que no preveuen les fonts consultades per aquest diari, que també asseguren que al futbolista li ha costat decidir-se i que l’entorn familiar hi ha tingut un pes molt important. I és que, a banda de l’oferta milionària per al jugador, el contracte amb el futbol xinès també beneficia directament la seva família.

Segons les fonts consultades, Iniesta tenia entre dues i tres propostes d’equips xinesos i una dels Estats Units. Al país nord-americà hauria mantingut el nivell d’ingressos que té al Barça actualment, mentre que a la Xina, a la proposta guanyadora que està disposat a acceptar, doblarà el que cobra ara. Aquest contracte ja està degudament redactat i només falta que Iniesta hi estampi la signatura. Això es produirà en els pròxims dies.

Consellers oposats

Iniesta se n’anirà a la Xina, donant per bons els consells que ha rebut des de casa seva. Encara que no tothom ha aconsellat el jugador en el mateix sentit. Lluny del nucli familiar, el seu entorn li va recomanar que no acceptés la proposta de la Xina i que, o bé es quedés al Barça aprofitant que havia recuperat protagonisme al primer equip amb l’entrada d’Ernesto Valverde, o bé se n’anés als Estats Units, on tindria unes condicions de vida molt millors de les que li pronostiquen al país asiàtic i que creuen que s’adaptarien millor a la seva manera de ser.

Aquest entorn aïllava de l’equació la qüestió econòmica i recordava a Iniesta que amb els ingressos que havia rebut fins ara no havia de posar sobre la taula els diners sinó els altres aspectes vitals. Aquests consellers han fet força -tot sembla indicar que sense èxit- perquè prioritzés el benestar que suposa per a ell i per als seus viatjar als Estats Units, pel que fa a adaptació, seguretat personal i reconeixement futbolístic. De fet, en converses privades, gent que ha estat al país asiàtic li hauria arribat a parlar del futbol xinès com d’un “infern” del qual acabaria tip “al cap de sis mesos”.

El serial s’ha allargat molt i ha arribat al Camp Nou, on ja és habitual sentir càntics dels aficionats demanant-li que no faci les maletes, mentre que des del vestidor sent un dia i un altre elogis cap al seu futbol i el seu rendiment. I és per aquest motiu que alguns, sobretot al Barça, pensen que encara hi ha opcions que faci marxa enrere, que s’ho repensi. I ho diuen perquè a Iniesta, segons expliquen, li ha costat molt prendre una decisió en ferm. El serial ha durat dues temporades, des que el curs passat va meditar per primer cop deixar el club, on havia perdut el seu rol preferent a l’equip titular i on, segons ell, disputava menys minuts dels que es mereixia. Amb el canvi d’entrenador i l’arribada d’Ernesto Valverde, el migcampista manxec va recuperar protagonisme i va aparcar temporalment la idea de fer les maletes coincidint amb la renovació vitalícia amb el Barça. Però les petites lesions -sis al llarg del curs- i l’oferta suculenta de la Xina han precipitat els esdeveniments.

Al Camp Nou asseguren que encara no tenen una resposta d’Iniesta, però es fan a la idea que no podran comptar amb el manxec de cara a la temporada vinent. L’arribada del brasiler Arthur Melo, per qui ja s’han abonat uns quatre milions d’euros per assegurar-se’n el fitxatge a l’estiu, ja va en aquest sentit, si bé des de la parcel·la esportiva es desvincula aquesta operació del futur immediat del capità.

Iniesta té un contracte vitalici amb el Barça i pot decidir unilateralment quan deixa el club. A més, quan ho faci, ja està acordat que rebrà una compensació econòmica pels seus anys vestit de blaugrana. La decisió és seva i només seva. La pilota és als peus d’Iniesta, i ara mateix apunta cap a l’est.